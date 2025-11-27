Rajasthan SIR: लव मैरिज वाली महिलाओं को नहीं मिल रहा मायके का साथ, दस्तावेजों के लिए दरवाजे खटखटा रहीं बेटियां

कई प्रेमी जोड़ों के लिए एसआईआर ने मुश्किलें भी बढ़ा दी है। क्योंकि, प्रेम विवाह के बाद मायके से रिश्ता-नाता टूट गया था। नाराज परिजन जानकारी देने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे में विवाहिताओं के सामने गणना फार्म भरने की मुश्किल खड़ी हो गई है। गणना फार्म भरने के लिए घर-घर दस्तक दे रहे बीएलओ के सामने ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि, जिला प्रशासन सभी मतदाताओं से गणना फार्म भरने की अपील कर रहा है।