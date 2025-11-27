वायरल वीडियो: राजस्थान रोडवेज की बस में चेकिंग के दौरान बवाल, भिड़ गई फ्लाइंग टीम-कंडक्टर, टिकट मशीन दबोचने में छूटे पसीने

फ्लाइंग टीम ने नियमों के तहत टिकट मशीन अपने पास लेने का प्रयास किया। लेकिन कंडक्टर मशीन से छुड़ाने की कोशिश करता रहा। छीना-झपटी का यह पूरा वाकया किसी यात्री ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि राजस्थान पत्रिका इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।