Defence Hub: राजस्थान में बंदूक और आर्मर्ड वाहन बनाने की यूनिट लगाने की तैयारी तेज, नई पॉलिसी से बढ़ेगा निवेश

Defence Corridor in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान अब देश के डिफेंस और एयरोस्पेस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने की दहलीज पर है। राज्य में बंदूक और आर्मर्ड वाहन (बख्तरबंद गाड़ी) बनाने वाली यूनिटें लगाने की तैयारी तेज हो गई है। एयरोस्पेस एवं डिफेंस पार्क स्थापित करने के लिए निजी कंपनियां निवेश प्रस्ताव लेकर पहुंच चुकी हैं, जबकि भारतीय सेना भी यहां अनुसंधान और रक्षा उत्पादन के नए अवसरों पर राजस्थान सरकार के साथ समन्वय कर रही है।