SIR में सबसे आगे राजस्थान, अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज अपलोड, इन जिलों में 50% से अधिक काम पूरा

Rajasthan News: राजस्थान ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) 2026 अभियान में देश में सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 16 दिनों में 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा फॉर्म ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यह कुल लक्ष्य का 44 प्रतिशत है, जो किसी भी राज्य से सबसे अधिक है।
प्रदेश में 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण एकत्र कर रहे हैं और दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेज अपलोड करना राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे और BLOs की मेहनत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थित और विशाल क्षेत्रफल वाले राजस्थान में यह उपलब्धि और भी सराहनीय है।
जिलों के प्रदर्शन में बाड़मेर ने 58 प्रतिशत डिजिटाइजेशन के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र ने तो 64 प्रतिशत तक काम पूरा कर सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त किया है। इसके अलावा सलूंबर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, फलोदी (जोधपुर ग्रामीण), झालावाण्ड और भरतपुर जिले भी 50 प्रतिशत से अधिक अपलोडिंग कर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हो गए हैं।
विधानसभा क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बाड़मेर के अलावा रायसिंहनगर (गंगानगर), बाड़ी (धौलपुर) और वैर (भरतपुर) विधानसभा क्षेत्रों ने 60 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइजेशन पूरा कर सूची में जगह बनाई है।
अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए गुरुवार को विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 19 नवंबर तक अपना 100 प्रतिशत कार्य पूरा करने वाले 78 BLOs को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान न केवल उनकी निष्ठा और मेहनत को सलाम है बल्कि अन्य BLOs के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए voters.eci.gov.in पोर्टल पर नई सर्च सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए कोई भी मतदाता पिछले SIR की मतदाता सूची में अपना नाम या रिश्तेदार के नाम के आधार पर आसानी से खोज सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं और BLOs दोनों के लिए मैपिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब मतदाताओं को यह पता लगाने में आसानी होगी कि उनका नाम किस बूथ और किस पोलिंग स्टेशन से जुड़ा हुआ है।
विशेष गहन पुनरीक्षण का यह अभियान हर दस साल में एक बार होता है जिसमें मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्धिकरण के साथ डिजिटल स्वरूप दिया जाता है। इस बार 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि रखी गई है यानी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी युवा मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे। साथ ही मृत, स्थानांतरित और दोहरे प्रविष्टि वाले नामों को हटाया जा रहा है।
राजस्थान में इस अभियान को सफल बनाने के लिए करीब 55 हजार से अधिक BLO मैदान में उतरे हैं। रेगिस्तानी इलाकों से लेकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक, हर जगह BLO दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक अधिक से अधिक दस्तावेज अपलोड कर लिए जाएं ताकि राजस्थान अपनी बढ़त को और मजबूत कर सके।
