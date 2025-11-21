SIR में सबसे आगे राजस्थान, अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज अपलोड, इन जिलों में 50% से अधिक काम पूरा

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए voters.eci.gov.in पोर्टल पर नई सर्च सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए कोई भी मतदाता पिछले SIR की मतदाता सूची में अपना नाम या रिश्तेदार के नाम के आधार पर आसानी से खोज सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं और BLOs दोनों के लिए मैपिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब मतदाताओं को यह पता लगाने में आसानी होगी कि उनका नाम किस बूथ और किस पोलिंग स्टेशन से जुड़ा हुआ है।