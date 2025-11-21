Good News: राजस्थान में इस परमाणु रिएक्टर प्लांट से सालाना 200 अरब यूनिट बिजली मिलेगी, वागड़ में ऊर्जा का नया सूरज

राज्य की दूसरी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का आधारभूत कार्य प्रगति पर है। यहां सूरत के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन की तर्ज पर 700 मेगावाट के स्वदेशी प्रेसराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर लगाने के लिए अब खुदाई शुरू होगी। इसके लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। न्यूक्लीयर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसीएल) की साझेदारी में अणुशक्ति विद्युत निगम (अश्विनी) की इस परियोजना के तहत 2032 से पहले एक रिएक्टर प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इसके कुछ माह के अंतराल में ही दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट लगेगी। यह प्लांट सालाना 200 अरब (200000 लाख) यूनिट बिजली देगा।