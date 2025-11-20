BLO in SIR : राजस्थान में बीएलओ की परेशानी होगी दूर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिलाया भरोसा

BLO in SIR : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य के दबाव के कारण आत्महत्या किए जाने व हृदयाघात की शिकायतों के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरकत में आ गया। कार्य अधिकता का दबाव झेल रहे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के सहयोग के लिए अतिरिक्त बीएलओ व सूचना सहायकों (आइ.ए.) की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाएगा।