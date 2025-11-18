SIR in Rajasthan: बीएलओ को एक दिन में 100-150 फार्म भरने की जिम्मेदारी, काम पूरा नहीं होने पर मिल रही निलंबन की धमकी

एक ग्रामीण क्षेत्र के दुखी बीएलओ ने बताया कि पहले तो वे फार्म देकर आते हैं और मतदाताओं को उसे अपनी जानकारी के अनुसार फार्म भरकर तैयार रखने को कहकर आते हैं। दूसरे दिन जाते हैं तो वे बताते हैं उनके पास 2002 के ईपिक नंबर नहीं हैं और न ही लेटेस्ट फोटो है। बीएलओ को ही उनके 2002 की जानकारी ढूंढनी पड़ती है। उनका कहना है कि इस तरह एक घर के लोगों की पूरी जानकारी भरने में ही आधे से 1 घंटा लग जाता है। ऐसे में एक दिन में 20-25 से ज्यादा फार्म नहीं भरे जा सकते।