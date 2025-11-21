Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में SIR को लेकर मचा घमासान, BLO पर दबाव को लेकर BJP-कांग्रेस में तीखी भिड़ंत; क्या है पूरा विवाद?

Rajasthan News: राजस्थान में इन दिनों विशेष मतदाता सूची संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) अभियान राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 21, 2025

BJP-Congress

पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan News: राजस्थान में इन दिनों विशेष मतदाता सूची संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) अभियान राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस एक-दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। भाजपा इसे मतदाता सूची की सफाई और लोकतंत्र की रक्षा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे आम लोगों के लिए खतरनाक और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर अत्याचार का हथियार करार दे रही है। दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है।

परनामी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य निर्वाचन प्रभारी अशोक परनामी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को SIR से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि इससे उनके द्वारा गलत तरीके से बनाए गए लाखों फर्जी वोटर उजागर हो जाएंगे। ये उनकी फटी बनियान दिखने वाली है।

परनामी का दावा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अन्य विदेशी घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर वोटर आईडी कार्ड बांटे गए। ये लोग कांग्रेस को एकमुश्त वोट देते हैं। SIR से इनके नाम कटते ही पार्टी को भारी नुकसान होगा।

परनामी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां SIR के दौरान करीब 75 लाख फर्जी/अयोग्य वोटरों के नाम हटाए गए। यदि ऐसा नहीं होता तो बिहार की सरकार बाहरी लोग चुनते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बाहरी और विदेशी घुसपैठिए को हमारे लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए?

भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने भी कहा कि कांग्रेस हर हार के बाद नया बहाना ढूंढती है– कभी EVM, कभी SIR। सुप्रीम कोर्ट में EVM पर हारने के बाद अब SIR पर देशव्यापी हंगामा कर रही है, जबकि निर्वाचन आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है।

SIR आम जनता के लिए खतरनाक- डोटासरा

दूसरी तरफ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SIR को आम जनता के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में भी दो BLO की मौत ने पूरे राज्य को हिला दिया है। जयपुर के BLO मुकेश जांगिड़ ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जबकि सवाई माधोपुर के हरीओम बैरवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने सरकारी दबाव और सस्पेंशन की धमकी को मौत का कारण बताया है, लेकिन सरकार इन्हें 'प्राकृतिक मौत' बता रही है।

डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार BLO पर असहनीय दबाव डाल रही है। लक्ष्य पूरा न होने पर सस्पेंशन, ट्रांसफर और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। इससे कई परिवार उजड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? क्या वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर हेराफेरी की तैयारी है? कांग्रेस नेता ने मांग की है कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और दबावमुक्त हो। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और मृत BLO के परिवारों को न्याय व मुआवजा मिले।

यूथ कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया

दोनों पार्टियों के बीच यह घमासान अब सड़कों पर भी दिख रहा है। यूथ कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया तो भाजपा नेताओं ने इसे ड्रामा बताया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR पूरे देश में 12 राज्यों में चल रहा है और इसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। लेकिन राजस्थान में यह अभियान अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan SIR Political Row: कांग्रेस देश की पार्टी है या अवैध प्रवासियों की? अरुण चतुर्वेदी ने गहलोत को बताया ‘कमजोर नेता’
जयपुर
Ashok Gehlot and Arun Chaturvedi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में SIR को लेकर मचा घमासान, BLO पर दबाव को लेकर BJP-कांग्रेस में तीखी भिड़ंत; क्या है पूरा विवाद?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर पार्किंग विवाद: 1 बाइक ने मचा दिया बवाल, दो DSP पर FIR दर्ज, CCTV फुटेज से जांच शुरू

Jaipur parking dispute
जयपुर

Rajasthan : हर माह मनेगा ‘राजस्थान संपर्क दिवस’, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का आदेश

Rajasthan Sampark Diwas to be celebrated every month Chief Secretary V. Srinivas orders issued
जयपुर

जयपुर में सुधरेगा ट्रैफिक सिस्टम, सड़कों पर अवैध कट होंगे बंद, 150 नए बस स्टॉप समेत 200 चौराहों पर बनेंगी जेब्रा क्रॉसिंग

Jaipur traffic system
जयपुर

Saptahik Tarot Rashifal 23 to 29 November 2025 : : नवंबर का अंतिम सप्ताह : टैरो कार्ड्स बता रहे हैं, किसका बदलेगा भाग्य और किसे मिलेगी चुनौती?

Saptahik Tarot Rashifal
राशिफल

Weather Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, 27 नवंबर-3 दिसंबर राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का अलर्ट

Weather Update Meteorologists Predict 27 November-3 December Rajasthan severe cold with cold wave alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.