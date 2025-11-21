राजस्थान में SIR को लेकर मचा घमासान, BLO पर दबाव को लेकर BJP-कांग्रेस में तीखी भिड़ंत; क्या है पूरा विवाद?

दूसरी तरफ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने SIR को आम जनता के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में भी दो BLO की मौत ने पूरे राज्य को हिला दिया है। जयपुर के BLO मुकेश जांगिड़ ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जबकि सवाई माधोपुर के हरीओम बैरवा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने सरकारी दबाव और सस्पेंशन की धमकी को मौत का कारण बताया है, लेकिन सरकार इन्हें 'प्राकृतिक मौत' बता रही है।