Cyber Crime Alert: साइबर सेल अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, पीड़ितों से ऐसे ऐंठता था पैसे

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जिले की साइबर सेल ने साइबर ठगी के पीड़ितों को रिफंड दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अरुण पंवार (20) गोकुलपुरा, झोटवाड़ा का निवासी है। टीम ने उससे मोबाइल जब्त किया, जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो मिले हैं।