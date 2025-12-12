Cyber Crime Alert: साइबर सेल अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, पीड़ितों से ऐसे ऐंठता था पैसे

पुलिस की गिरफ्त में फर्जी साइबर सेल अधिकारी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जिले की साइबर सेल ने साइबर ठगी के पीड़ितों को रिफंड दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अरुण पंवार (20) गोकुलपुरा, झोटवाड़ा का निवासी है। टीम ने उससे मोबाइल जब्त किया, जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और वीडियो मिले हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस के नाम से फर्जी आइडी और पेज बनाकर खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताता था। वह साइबर सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े वीडियो और पोस्ट अपलोड करता था, जिससे कई बार साइबर अपराध के पीड़ित उससे संपर्क कर लेते थे।
आरोपी इसी भरोसे का फायदा उठाकर उन्हें ठगी की रकम वापस दिलाने का दावा करता और अलग-अलग चार्जेज के नाम पर पैसे वसूलता था। इस मामले में तुलसी मार्ग निवासी राकेश गुरनानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके साथ करीब एक वर्ष पहले 9 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी, जिसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज थी।
इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिये उनकी बातचीत अरुण पंवार से हुई, जिसने खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताते हुए राशि रिफंड कराने का दावा किया। आरोपी ने पहले 15 हजार रुपए की मांग की, जिस पर पीड़ित को शक हुआ और उन्होंने तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाई।
एसीपी साइबर सेल अनिल कुमार के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी आधार पर जांच की। जांच में सामने आया कि अरुण के खिलाफ पहले से भी कई शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने लोकेशन और डिवाइस ट्रैक कर आरोपी की पहचान की और उसे बनीपार्क क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
