Weather: बैक-टू-बैक एक्टिव होगा सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाएंगे बादल, जानें अगले 7 दिन का राजस्थान मौसम पूर्वानुमान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार हैं। जिससे बादल छाए रहने और तापमान में परिवर्तन की संभावना है। इन बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। विभाग का कहना है कि तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और फिलहाल प्रदेश में शीतलहर से राहत बनी रहेगी।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका है। इसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। हालांकि इस सिस्टम से प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन इसके कारण मौसम में नमी बढ़ेगी, बादल छा सकते हैं और दिन-रात के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा।
राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहा और धूप रही। इससे कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
मौसम शुष्क और अधिकतर साफ रहेगा।
कई जिलों में हल्के बादल दिख सकते हैं।
न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास या थोड़ा ऊपर रहेगा।
सुबह और रात की ठंड जारी रहेगी।
वातावरण में शुष्कता बनी रहेगी।
सुबह हल्की धुंध/कोहरा छा सकता है।
दिन का तापमान सामान्य रहेगा लेकिन हवा में ठंडक महसूस होगी।
नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना।
बादल छाए रहेंगे और ठंड की तीव्रता में हल्की वृद्धि होगी।
तापमान में 1-2 डिग्री का उतार-चढ़ाव संभव।
