Weather: बैक-टू-बैक एक्टिव होगा सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाएंगे बादल, जानें अगले 7 दिन का राजस्थान मौसम पूर्वानुमान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार हैं। जिससे बादल छाए रहने और तापमान में परिवर्तन की संभावना है। इन बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। विभाग का कहना है कि तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और फिलहाल प्रदेश में शीतलहर से राहत बनी रहेगी।