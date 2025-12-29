29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बूंदी

अरावली बचाने के लिए निकाला पैदल मार्च

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को यहां जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर झंडारोहण कर स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष महावीर मीणा ने राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडारोहण कर सामूहिक राष्ट्रगान गाया। जिलाध्यक्ष मीणा ने बताया कि आज के दिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई।

Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 29, 2025

अरावली बचाने के लिए निकाला पैदल मार्च

बूंदी. पैदल मार्च यात्रा में शामिल विधायक, जिलाध्यक्ष व कांग्रेसी।

बूंदी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को यहां जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर झंडारोहण कर स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष महावीर मीणा ने राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडारोहण कर सामूहिक राष्ट्रगान गाया। जिलाध्यक्ष मीणा ने बताया कि आज के दिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई।

कांग्रेस कार्यालय पर झंडारोहण किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनरेगा व अरावली बचाओ को लेकर पैदल मार्च यात्रा का आयोजन किया गया। विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन की पार्टी रही है। देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन करती आ रही है। पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, सेवादल कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा, चेतराम मीणा, मंडल अध्यक्ष मनवीर ङ्क्षसह, महेश दाधीच आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बूंदी अध्यक्ष रामकरण मीणा की अगुवाई में अरावली बचाओ को लेकर कांग्रेस कार्यालय से नेहरू पार्क तक पैदल मार्च यात्रा निकाली गई। जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अरावली बचाओ देश बचाओ के नारे लगाकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा और अरावली का विरोध दर्ज कराया।

इंद्रगढ़. इंद्रगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अरावली बचाओ अभियान और मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेनकराम मीणा ने किया। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण अरावली क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। साथ ही मनरेगा योजना के नाम में किए जा रहे परिवर्तन को गरीब, मजदूर और ग्रामीणों के हितों के खिलाफ बताया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से अरावली संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने और मनरेगा के नाम में परिवर्तन का निर्णय वापस लेने की मांग की। पैदल मार्च में एससी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ. डी.के. मेघवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा, लाखेरी नगर कांग्रेस अध्यक्ष चौथमल वर्मा, शंभू सोनी, राजू मेव सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौजूद रहे।

नैनवां. नैनवां शहर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरावली पर्वत माला को बचाने व मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में गढ़ चौक में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष धर्मराज मीणा, शहर अध्यक्ष भारतभूषण गौतम, पालिका उपाध्यक्ष आबिद हुसैन, कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पंचायत समिति सदस्य कोमल नागर, संयुक्त व्यापार विकास समिति के अध्यक्ष अनिल मित्तल, विनोद मारवाड़ा, सीताराम नागर, पार्षद सलीम मोहम्मद, पूर्व पार्षदों राजेश ठाकोर, इनायत हुसैन, कृष्णबिहारी योगी, बलराम गुर्जर, ग्यारसीलाल, बाबूलाल शामिल हुए।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / अरावली बचाने के लिए निकाला पैदल मार्च

