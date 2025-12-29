अरावली बचाने के लिए निकाला पैदल मार्च

इंद्रगढ़. इंद्रगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अरावली बचाओ अभियान और मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेनकराम मीणा ने किया। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण अरावली क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। साथ ही मनरेगा योजना के नाम में किए जा रहे परिवर्तन को गरीब, मजदूर और ग्रामीणों के हितों के खिलाफ बताया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से अरावली संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने और मनरेगा के नाम में परिवर्तन का निर्णय वापस लेने की मांग की। पैदल मार्च में एससी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ. डी.के. मेघवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा, लाखेरी नगर कांग्रेस अध्यक्ष चौथमल वर्मा, शंभू सोनी, राजू मेव सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौजूद रहे।