Bundi: उधार में शराब नहीं दी तो सेल्समैन की चबाई नाक, गाली-गलौच देकर जान से मारने की दी धमकी

Youth Attacked On Liquor Salesman: बूंदी जिले के गेण्डोली थाना क्षेत्र के जयस्थल गांव में शराब ठेके पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई। उधार में शराब देने से मना करने पर एक युवक ने ठेके पर कार्यरत सेल्समैन के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी नाक को मुंह से चबाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।