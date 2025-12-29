29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बूंदी

Bundi: उधार में शराब नहीं दी तो सेल्समैन की चबाई नाक, गाली-गलौच देकर जान से मारने की दी धमकी

Rajasthan Crime: बूंदी में शराब उधार नहीं देने पर एक जने ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर उसकी नाक चबा ली। सेल्समैन राम प्रसाद मीणा ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी।

बूंदी

image

Akshita Deora

Dec 29, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Youth Attacked On Liquor Salesman: बूंदी जिले के गेण्डोली थाना क्षेत्र के जयस्थल गांव में शराब ठेके पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई। उधार में शराब देने से मना करने पर एक युवक ने ठेके पर कार्यरत सेल्समैन के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी नाक को मुंह से चबाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

उधार शराब मांगने पर भड़का आरोपी

जयस्थल स्थित शराब ठेके के सेल्समैन राम प्रसाद मीणा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार देर शाम दौताणा निवासी हंसराज कहार शराब लेने ठेके पर आया। उसने शराब उधार में देने की मांग की। सेल्समैन द्वारा शराब उधार देने से मना किया तो आरोपी गाली-गलौच करने लगा।

गाली-गलौच के बाद की मारपीट

गाली-गलौच करते हुए आरोपी ने अचानक सेल्समैन पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान आरोपी ने उसकी नाक को मुंह में दबाकर चबा लिया, जिससे नाक बुरी तरह जख्मी हो गई। घायल सेल्समैन खून से लथपथ हो गया। घटना से ठेके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए।

रिपोर्ट दर्ज कराने जाते समय रोका रास्ता

घटना के बाद घायल सेल्समैन रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाने लगा लेकिन रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया। आरोप है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह भयभीत हो गया और उसी समय थाने नहीं पहुंच सका।

अगले दिन पहुंचा थाने

रविवार सुबह किसी परिचित को साथ लेकर पीड़ित बूंदी के गेण्डोली थाने पहुंचा और पूरी घटना की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

29 Dec 2025 01:04 pm

Published on:

29 Dec 2025 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: उधार में शराब नहीं दी तो सेल्समैन की चबाई नाक, गाली-गलौच देकर जान से मारने की दी धमकी

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

