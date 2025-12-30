नियमों से आगे बढ़कर परिवार को आर्थिक राहत देने का किया अनुरोध

आंदोलन के बाद दिया था लिखित आश्वासन

घटना के विरोध में जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था। मौके पर पहुंचे जेवीवीएनएल अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया था कि ज्योति नगर से गुजर रही 11 केवी लाइन को शिफ्ट करने का पूर्ण प्रकरण बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा तथा मांग राशि जमा होने के 10 दिवस के भीतर लाइन शिङ्क्षफ्टग का कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही करंट से झुलसी बालिका के उपचार के लिए सीएमएचओ से समन्वय कर रिपोर्ट भेजने, जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आर्थिक मुआवजा देने तथा दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। मेडिकल विभाग द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी निगम द्वारा सहायता राशि स्वीकृत किए जाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक इन वादों पर अमल नहीं हो सका।