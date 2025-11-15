Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Electricity : राजस्थान में लाखों घर हुए रोशन, डिस्कॉम्स ने खरीदी रिकॉर्ड 6308 मिलियन यूनिट बिजली

Rajasthan Electricity : राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय और आणविक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन और खरीद के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 15, 2025

Rajasthan Lakhs homes illuminated Discoms purchased a record 6308 million units of electricity

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Electricity : राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय और आणविक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन और खरीद के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक राज्य के डिस्कॉम्स ने विभिन्न नई इकाईयों से कुल 6308.66 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। सरकार का कहना है कि इस उपलब्धि से प्रदेश के लाखों घरों में रोशनी पहुंची है। साथ ही उद्योग धंधों को भी ऊर्जा आपूर्ति में सहूलियत मिली है।

प्रदेश में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा संयंत्रों से आ रहा है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर से स्थापित संयंत्रों ने इस अवधि में 4013 मेगावाट से अधिक की उत्पादन क्षमता विकसित की है, जिससे 5541.7 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी गई। इसमें कुसुम-ए और कुसुम-सी योजना के तहत किसानों की भागीदारी से संचालित संयंत्रों का योगदान भी अहम रहा।

पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए 94.5 मेगावाट क्षमता के बायोमास ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित हुए। इनसे 316.64 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी गई। टोंक, सरदारशहर और जयपुर समेत कई जिलों में लगे ये संयंत्र कृषि अपशिष्ट और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, बल्कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को भी सीधा फायदा मिल रहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी यह पहल मील का पत्थर साबित हो रही है।

आणविक ऊर्जा से भी मिली ताकत

प्रदेश को न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से स्थापित आणविक ऊर्जा संयंत्र से भी मजबूती मिली है। इस यूनिट से 350 मेगावाट क्षमता के जरिए 450.32 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी गई। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार ने कोई राशि स्वीकृत नहीं की है, क्योंकि यह पूरी तरह केन्द्र सरकार के अधीन है।

बायोमास ऊर्जा संयंत्र

इंडीन बायो पॉवर लिमिटेड देवली टोंक 8 83.59
यूनिवर्सल बायोमास एनर्जी प्रा.लि. 14.9 48.77
जारासर ग्रीन पॉवर एनर्जी प्रा.लि. 14.9 38.97
सरदारशहर एग्री एनर्जी प्रा.लि. 14.9 37.37
टीएनए रिन्यूवेवल एनर्जी प्रा.लि. 14.9 27.34
केटीए पॉवर प्रा.लि. 14.9 45.30
एमएस जिंदल अरबन मैनेजमेंट वेस्ट लि. 12 35.30
कुल 94.5 - 316.64

सौर ऊर्जा संयंत्र - उत्पादन क्षमता - खरीद

एसीएमई अकलेरा सोलर हैल्पिंग प्रा.लि. 250 1183.75
रिन्यू सोलर पॉवर प्रा.लि. (पी-1) 300 546.95
रिन्यू सोलर पॉवर प्रा.लि. (पी-2) 300 448.00
रिन्यू सोलर फोटोवोलेटिक प्रा.लि. 375 362.29
एनटीपीसी रिन्यूवेवल एनर्जी लि. 150 470.70
एनटीपीसी रिन्यूवेवल एनर्जी लि. 320 491.20
एसपीआरएनजी नेचुरल पॉवर 150 336.87
ग्रीन इन्फ्रा रिन्यूवेवल प्रोजेक्टस लि. 400 148.04
एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लि. 250 91.35
अवाडा एनर्जी 116.676 45.55
कुसुम-ए 397.25 853.78
कुसुम-सी 1004.56 563.22
कुल 4013.486 - 5541.7।

ये भी पढ़ें

Alwar Crime : बाजार गई नाबालिग को कैफे में खींचकर किया बलात्कार, आरोपी पर मामला दर्ज
अलवर
Alwar Crime Minor girl cafe and raped case registered accused

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Electricity : राजस्थान में लाखों घर हुए रोशन, डिस्कॉम्स ने खरीदी रिकॉर्ड 6308 मिलियन यूनिट बिजली

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

UGC New Instructions : यूजीसी की नई व्यवस्था, अब कॉलेज बदलने पर पूरी फीस होगी वापसी, छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत

UGC New System Now Full Fees will be Refunded on Changing Colleges
भरतपुर

मांग भरी, बिंदी और लिपिस्टिक में नाचे रोडवेज अधिकारी, महिला अधिकारी ने किया श्रृंगार, वीडियो वायरल के बाद दोनों एपीओ

भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर जिले में बदमाश हुए बेखौफ, लूट के इरादे से ज्वेलर्स पर की फायरिंग, राहगीर घायल, दहशत में लोग

Bharatpur Criminals fearless robbery intention jewelers firing young man injuring terrifying residents
भरतपुर

जानें कौन है पूर्व दस्यु सीमा परिहार, जंगल के जीवन से बिग बॉस तक का सफर ऐसे किया तय

Seema Parihar
भरतपुर

Bharatpur: भाई को गले लगाया और फूट-फूटकर रो पड़ी बहन, डेढ़ साल बाद जीवित मिला तो नहीं रहा खुशी का ठिकाना, उत्तराखंड से पहुंचे राजस्थान

भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.