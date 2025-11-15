Rajasthan Electricity : राजस्थान में लाखों घर हुए रोशन, डिस्कॉम्स ने खरीदी रिकॉर्ड 6308 मिलियन यूनिट बिजली

पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए 94.5 मेगावाट क्षमता के बायोमास ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित हुए। इनसे 316.64 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी गई। टोंक, सरदारशहर और जयपुर समेत कई जिलों में लगे ये संयंत्र कृषि अपशिष्ट और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, बल्कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को भी सीधा फायदा मिल रहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी यह पहल मील का पत्थर साबित हो रही है।