Alwar Crime : बाजार गई नाबालिग को कैफे में खींचकर किया बलात्कार, आरोपी पर मामला दर्ज

Alwar Crime : अलवर के राजगढ़ में नाबालिग के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना क्षेत्र से संबंधित थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया है।
पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार उसकी 17 वर्षीय पुत्री 14 नवबर को घर से बाजार के लिए गई थी। वहां उसको एक युवक मिला। वह युवक उसकी पुत्री का जबरदस्ती हाथ पकड़कर एक कैफे के अंदर ले गया। जहां इस युवक ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया।
युवक ने लड़की को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में जब लड़की ने अपने घर पर इस घटना का जिक्र किया तो सब सकते में आ गए। पिता ने तुरंत पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
