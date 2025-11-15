Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Alwar Crime : बाजार गई नाबालिग को कैफे में खींचकर किया बलात्कार, आरोपी पर मामला दर्ज

Alwar Crime : अलवर के राजगढ़ में नाबालिग के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 15, 2025

Alwar Crime Minor girl cafe and raped case registered accused

फाइल फोटो पत्रिका

Alwar Crime : अलवर के राजगढ़ में नाबालिग के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना क्षेत्र से संबंधित थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया है।

पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार उसकी 17 वर्षीय पुत्री 14 नवबर को घर से बाजार के लिए गई थी। वहां उसको एक युवक मिला। वह युवक उसकी पुत्री का जबरदस्ती हाथ पकड़कर एक कैफे के अंदर ले गया। जहां इस युवक ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया।

मामला दर्ज कर जांच शुरू

युवक ने लड़की को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में जब लड़की ने अपने घर पर इस घटना का जिक्र किया तो सब सकते में आ गए। पिता ने तुरंत पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

15 Nov 2025 01:33 pm

Alwar Crime : बाजार गई नाबालिग को कैफे में खींचकर किया बलात्कार, आरोपी पर मामला दर्ज

