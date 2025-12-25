केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ दो दिन से बंद… सरकार के प्रतिनिधियों के आने लगे फोन ?

जैमन ने दावा किया कि आंदोलन के दबाव में सरकार हरकत में आई है और सरकार के प्रतिनिधियों के फोन आने लगे हैं। फोन पर यह भरोसा दिलाया गया है कि दलालपुरा का भूमि आवंटन निरस्त कर राजगढ़ कृषि उपज मंडी की भूमि पर विद्यालय खोलने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि राजगढ़ की जनता पहले ही कई बार ठगी जा चुकी है, इसलिए किसी भी मौखिक आश्वासन पर विश्वास नहीं किया जाएगा।