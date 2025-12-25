केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ दो दिन से बंद… सरकार के प्रतिनिधियों के आने लगे फोन ?

राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को लेकर पिछले दो दिनों से आंदोलन जारी है। आंदोलन के चलते राजगढ़ कस्बे का संपूर्ण बाजार पूर्णतया बंद है। सब्जी मंडी सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। केवल आपातकालीन मेडिकल सेवाओं को सीमित समय के लिए खोलने का आश्वासन दिया गया है।
आवाज मंच के संयोजक मुकेश जैमन ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के लिए रैणी के दलालपुरा में भूमि आवंटन किया गया है, जबकि विद्यालय राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत है। इसके विरोध में राजगढ़ कस्बा ऐतिहासिक रूप से दो दिन से बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही नहीं खोला जाता।
जैमन ने दावा किया कि आंदोलन के दबाव में सरकार हरकत में आई है और सरकार के प्रतिनिधियों के फोन आने लगे हैं। फोन पर यह भरोसा दिलाया गया है कि दलालपुरा का भूमि आवंटन निरस्त कर राजगढ़ कृषि उपज मंडी की भूमि पर विद्यालय खोलने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि राजगढ़ की जनता पहले ही कई बार ठगी जा चुकी है, इसलिए किसी भी मौखिक आश्वासन पर विश्वास नहीं किया जाएगा।
आवाज मंच ने मांग की है कि जब तक दलालपुरा का आवंटन निरस्त करने और कृषि उपज मंडी में विद्यालय खोलने का लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर टहला चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही जिला कलेक्टर के मौके पर नहीं पहुंचने को लेकर प्रशासन पर उदासीनता के आरोप लगाए गए हैं।
