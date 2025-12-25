अलवर यातायात पुलिस की कार्रवाई, 550 मॉडिफाइड साइलेंसर कबाड़

अलवर यातायात पुलिस की ओर से शहर में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले कई दिनों से विशेष अभियान चलाकर पावर बाइक से अवैध रूप से लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए गए। जब्त किए गए साइलेंसरों को रोड रोलर से गुरुवार को कुचलकर नष्ट किया गया। इस दौरान कुल 550 मॉडिफाइड साइलेंसरों को कबाड़ बना दिया गया।