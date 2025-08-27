राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही सस्ती बिजली, क्यों? सामने आई यह बड़ी वजह

Rajasthan Cheap Electricity : राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का सिरमौर है, लेकिन यहां के उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। प्रदेश में वर्तमान में 25 हजार मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, पर इनमें से केवल 7500 मेगावाट ही डिस्कॉम को मिल रही है। बाकी 17500 मेगावाट बिजली सीधे दूसरे राज्यों को सप्लाई हो रही है। अक्षय ऊर्जा नीति में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्थान में प्लांट लगाने वाली कंपनियां अपने कुल उत्पादन का 7 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश को दे या इसके बदले 50 हजार रुपए प्रति मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी डवलपमेंट फेसिलिटेशन चार्ज जमा करें।