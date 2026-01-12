Solar Energy: राजस्थान में पूगल बनेगा सौर ऊर्जा का पावरहाउस, 2450 मेगावाट के मेगा सोलर पार्क की तैयारी

Renewable Energy: जयपुर. राजस्थान सरकार राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीकानेर जिले के पूगल क्षेत्र में 2,450 मेगावाट क्षमता का विशाल सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निविदा जारी कर दी गई है, जिसमें देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले सकेंगी। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है।