Rajasthan Weather: पाकिस्तानी हवाओं से राजस्थान में बढ़ी सर्दी, जयपुर में छाएंगे बादल

Western Disturbance: जयपुर. प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ी वायुमंडलीय परिस्थितियों के प्रभाव से आगामी दिनों में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 110 नॉट की रफ्तार से सक्रिय है, वहीं उत्तर पाकिस्तान क्षेत्र में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके असर से राजस्थान में फिलहाल ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 15 और 16 जनवरी को जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना जताई गई है।