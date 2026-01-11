11 जनवरी 2026,

रविवार

Rajasthan Weather: पाकिस्तानी हवाओं से राजस्थान में बढ़ी सर्दी, जयपुर में छाएंगे बादल

Dense Fog: जयपुर में 15–16 जनवरी को बादल छाने की संभावना, ठंड से मिलेगी आंशिक राहत।पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जारी, प्रदेश में शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 11, 2026

rajasthan-weather-update

राजस्थान में घना कोहरा। फोटो: पत्रिका

Western Disturbance: जयपुर. प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ी वायुमंडलीय परिस्थितियों के प्रभाव से आगामी दिनों में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 110 नॉट की रफ्तार से सक्रिय है, वहीं उत्तर पाकिस्तान क्षेत्र में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके असर से राजस्थान में फिलहाल ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 15 और 16 जनवरी को जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना जताई गई है।

विभाग के अनुसार वर्तमान में जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति दर्ज की जा रही है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान श्रीगंगानगर में 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आगामी एक सप्ताह तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी जिलों में अगले 2–3 दिनों तक घना कोहरा बना रह सकता है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है और कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। 11 और 12 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र में अति शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है।

आगामी एक सप्ताह तक जयपुर में ऐसा रहेगा मौसम

जयपुर शहर के लिए जारी पूर्वानुमान में 10 से 14 जनवरी तक घने कोहरे और ठंड का असर बने रहने की संभावना है। वहीं 15 और 16 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाने से रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी और ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सुबह के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने नागरिकों को सतर्क रहने और कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

11 Jan 2026 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: पाकिस्तानी हवाओं से राजस्थान में बढ़ी सर्दी, जयपुर में छाएंगे बादल

