12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Cyber Security: राजस्थान में साइबर सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, बनेगा R4C सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

Digital Safety: साइबर अपराध रोकने में फर्स्ट रिस्पॉन्स सबसे अहम। 1930 हेल्पलाइन ऑपरेटर्स को मिला विशेष प्रशिक्षण, तेज होगी पीड़ितों को राहत।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 12, 2026

cyber security

cyber security

Cyber Crime: जयपुर. राजस्थान को साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस एवं साइबरपीस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन ऑपरेटर्स की दो दिवसीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर्कशॉप का समापन उत्साह और नए संकल्पों के साथ हुआ। कार्यशाला के समापन अवसर पर महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए “फर्स्ट रिस्पॉन्स” सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि शुरुआती कुछ मिनट और घंटे ही पीड़ित को राहत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

डीजीपी शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा साझा करते हुए बताया कि केंद्र के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) की स्थापना की जाएगी। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां से प्रदेश के सभी जिलों के बीच सूचना साझा करने, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। इससे साइबर अपराधों की जांच अधिक तेज, सटीक और प्रभावी हो सकेगी।

उन्होंने 1930 हेल्पलाइन ऑपरेटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि शिकायतों को अटेंड करना अब केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक “आर्ट” और बड़ी जिम्मेदारी है। ऑपरेटर की संवेदनशीलता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता यह तय करती है कि पीड़ित का नुकसान कितनी जल्दी रोका जा सकता है।

📊 साइबर सुरक्षा पहल-सारणी

क्रमांकश्रेणीप्रमुख बिंदु
1R4C की खासियतें•R4C की तर्ज पर राज्य स्तरीय साइबर समन्वय केंद्र
• सभी जिलों के बीच तेज सूचना साझाकरण व्यवस्था
• अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग का प्रमुख हब
• साइबर अपराध नियंत्रण हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
21930 हेल्पलाइन की भूमिका• शिकायत दर्ज होते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित
• गोल्डन ऑवर में पीड़ित की राशि फ्रीज करने की प्रक्रिया
• पीड़ित को तत्काल मार्गदर्शन एवं सहायता
• संवेदनशील संवाद और सही निर्णय पर विशेष जोर
3कार्यशाला के मुख्य बिंदु• फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग व निवेश घोटालों पर विशेष प्रशिक्षण
• आधुनिक डिजिटल टूल्स एवं केस मैनेजमेंट की जानकारी
• मानवीय दृष्टिकोण और क्षमता वर्धन पर फोकस
• उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान

ये भी पढ़ें

Winter Exam Rules: कड़ाके की ठंड में परीक्षा हॉल में जूते उतरवाने की सख्ती, बोर्ड अध्यक्ष के जवाब पर उठा विवाद
जयपुर
RSSB Exam new Rule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 02:46 pm

Published on:

12 Jan 2026 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cyber Security: राजस्थान में साइबर सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, बनेगा R4C सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में सोलर ऊर्जा तेजी से बढ़ी, पवन ऊर्जा की रफ्तार धीमी, सरकार से मदद की मांग

Wind Energy
जयपुर

Solar Energy: राजस्थान में पूगल बनेगा सौर ऊर्जा का पावरहाउस, 2450 मेगावाट के मेगा सोलर पार्क की तैयारी

जयपुर

आईना वही, तस्वीर नईः कागज नहीं, सड़कें बोलेंगी…12500 अंक का होगा सफाई का पेपर

समाचार

Jaipur: 2500 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद आइटी सिस्टम पर भरोसा, PHED के प्रोजेक्ट्स अब AI के हवाले

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

National Youth Day 2026 : विवेकानंद नाम कैसे पड़ा? क्या है ये रोचक कहानी, इसका राजस्थान से क्या है कनेक्शन?

National Youth Day How did Swami Vivekananda get his name What is this interesting story and what is its connection to Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.