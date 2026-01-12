Cyber Security: राजस्थान में साइबर सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, बनेगा R4C सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

Cyber Crime: जयपुर. राजस्थान को साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में देश का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस एवं साइबरपीस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन ऑपरेटर्स की दो दिवसीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर्कशॉप का समापन उत्साह और नए संकल्पों के साथ हुआ। कार्यशाला के समापन अवसर पर महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए “फर्स्ट रिस्पॉन्स” सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि शुरुआती कुछ मिनट और घंटे ही पीड़ित को राहत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।