आईना वही, तस्वीर नईः कागज नहीं, सड़कें बोलेंगी…12500 अंक का होगा सफाई का पेपर

यहां जाएंगी टीम

-आवासीय और व्यावसायिक इलाके

-कच्ची बस्ती

-स्कूल

-वेंडर जोन

-पार्क में वेस्ट टू वंडर

-पर्यटन स्थल

-आरआरआर सेंटर

-पब्लिक टॉयलेट



नागरिक खुश तो बढ़ेगी रैंकिंग

सिटीजन फीडबैक के लिए 1000 अंक तय किए गए हैं। नागरिकों की संतुष्टि इस बार सीधे रैंकिंग तय करेगी। निगम की शिकायत निवारण व्यवस्था पर आमजन की नाराजगी पहले भी सामने आती रही है। समय पर समाधान नहीं होने की स्थिति में इसका असर सर्वेक्षण के अंकों पर पड़ सकता है।यहां बुरा हालसर्वेक्षण के दौरान परकोटा क्षेत्र, प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्लम एरिया और नई कॉलोनियां सभी जगह टीम जाएगी। अब तक निगम ने यहां पर कोई खास तैयारी नहीं की है।



यहां पर काम करने की जरूरत-विजिबल क्लीननेस

प्रमुख सड़कों पर मिट्टी, खुले कचरा पॉइंट और सेकेंडरी डंपिंग स्पॉट अब भी नजर आ रहे हैं। जबकि, निगम डोर टू डोर कचरा संग्रहण 100 फीसदी का दावा करता है। इसके बावजूद कचरा सड़कों पर आ रहा है।-कचरा पृथक्करण: शहर के बड़े हिस्से में हूपर तो जा रहे हैं, लेकिन कचरा अलग-अलग नहीं लिया जा रहा है। पूरे शहर में बमुश्किल पांच फीसदी क्षेत्र में कचरा संग्रहण अलग-अलग किया जा रहा है।-कॉलोनियों की सफाई: बाहरी और नई कॉलोनियों में नियमित सफाई नहीं हो रही है। सफाईकर्मियों की पर्याप्त संख्या न होना भी एक समस्या है। कई कॉलोनियों में तो एक माह में एक बार भी झाडू नहीं लग पाती।