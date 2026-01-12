12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

आईना वही, तस्वीर नईः कागज नहीं, सड़कें बोलेंगी…12500 अंक का होगा सफाई का पेपर

अब नगर निगम के कागजी दावों से ज्यादा जमीनी हकीकत पर अंक मिलेंगे। निगम को सर्वाधिक फोकस दिखने वाली सफाई (विजिबल क्लीननेस) पर करना होगा। कुल अंकों में से 10500 अंक तो सिटीजन फीडबैक को शामिल करते हुए जमीनी मूल्यांकन के हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

Ashwani Bhadauria

Jan 12, 2026

जयपुर. स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 12500 अंकों का होगा। इसके लिए जयपुर की शहरी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, इस बार सर्वेक्षण की टूलकिट में बड़ा बदलाव किया गया है। अब नगर निगम के कागजी दावों से ज्यादा जमीनी हकीकत पर अंक मिलेंगे। निगम को सर्वाधिक फोकस दिखने वाली सफाई (विजिबल क्लीननेस) पर करना होगा। कुल अंकों में से 10500 अंक तो सिटीजन फीडबैक को शामिल करते हुए जमीनी मूल्यांकन के हैं। यानी शहर कितना साफ नजर आता है, यह सीधे रैंकिंग तय करेगा।

ये राह आसान नहीं
शहर में नई टूल किट के हिसाब से काम करना आसान नहीं है। विजिबल क्लीननेस पर अत्यधिक काम करने की जरूरत है। शाम को मुख्य बाजारों की सड़कों पर कचरे के ढेर लग जाते हैं। उनको उठाने के लिए निगम अगले दिन दोपहर तक मशक्कत करता है। इसके लिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग भी दावों के अनुरूप नजर नहीं आती है। प्रमुख सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में फैली गंदगी अब भी सवाल खड़े करती है।

1000 अंकों का इस बार यूज्ड वाटर मैनेजमेंट को भी अहम पैरामीटर बनाया गया है। जयपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट और ट्रीटेड वॉटर के पुन: उपयोग को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा रही। बड़े पार्कों में जरूर एसटीपी के पानी से सिंचाई की जा रही है। द्रव्यवती नदी के किनारे लगे 5 एसटीपी के पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

यहां जाएंगी टीम
-आवासीय और व्यावसायिक इलाके
-कच्ची बस्ती
-स्कूल
-वेंडर जोन
-पार्क में वेस्ट टू वंडर
-पर्यटन स्थल
-आरआरआर सेंटर
-पब्लिक टॉयलेट

नागरिक खुश तो बढ़ेगी रैंकिंग
सिटीजन फीडबैक के लिए 1000 अंक तय किए गए हैं। नागरिकों की संतुष्टि इस बार सीधे रैंकिंग तय करेगी। निगम की शिकायत निवारण व्यवस्था पर आमजन की नाराजगी पहले भी सामने आती रही है। समय पर समाधान नहीं होने की स्थिति में इसका असर सर्वेक्षण के अंकों पर पड़ सकता है।यहां बुरा हालसर्वेक्षण के दौरान परकोटा क्षेत्र, प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्लम एरिया और नई कॉलोनियां सभी जगह टीम जाएगी। अब तक निगम ने यहां पर कोई खास तैयारी नहीं की है।

यहां पर काम करने की जरूरत-विजिबल क्लीननेस
प्रमुख सड़कों पर मिट्टी, खुले कचरा पॉइंट और सेकेंडरी डंपिंग स्पॉट अब भी नजर आ रहे हैं। जबकि, निगम डोर टू डोर कचरा संग्रहण 100 फीसदी का दावा करता है। इसके बावजूद कचरा सड़कों पर आ रहा है।-कचरा पृथक्करण: शहर के बड़े हिस्से में हूपर तो जा रहे हैं, लेकिन कचरा अलग-अलग नहीं लिया जा रहा है। पूरे शहर में बमुश्किल पांच फीसदी क्षेत्र में कचरा संग्रहण अलग-अलग किया जा रहा है।-कॉलोनियों की सफाई: बाहरी और नई कॉलोनियों में नियमित सफाई नहीं हो रही है। सफाईकर्मियों की पर्याप्त संख्या न होना भी एक समस्या है। कई कॉलोनियों में तो एक माह में एक बार भी झाडू नहीं लग पाती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 02:05 pm

Hindi News / News Bulletin / आईना वही, तस्वीर नईः कागज नहीं, सड़कें बोलेंगी…12500 अंक का होगा सफाई का पेपर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

पत्नी की चीखें थमीं तो मां की शुरू हुईं… दोनों का मर्डर कर खोपड़ी का मांस खा गया युवक, भीड़ पर फेंके टुकड़े

murder
कुशीनगर

सावधान! सर्दियों की 'मीठी धूप' कर सकती है स्किन खराब, टैनिंग हटाने के लिए घर पर ही बनाएं ये नेचुरल पैक

home remedies for tanning, Sun tan removal at home naturally
लाइफस्टाइल

पश्चिमी विक्षोभ फिर बिगाड़ेगा एमपी का मौसम, दो दिनों तक बारिश का अनुमान

MP Weather
भोपाल

Budget 2026 से पहले यूथ की आवाज ‘लाड़ली बहना योजना’ नहीं चाहिए, जानें क्या मांग रहे एमपी के युवा

Madhya Pradesh Budget 2026
भोपाल

पत्नी 8 साल से नहीं बना रही थी संबंध, पति हुआ ‘आउट ऑफ कंट्रोल…’

indore-crime
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.