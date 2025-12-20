भांकरोटा हादसे की पहली बरसी: 20 जिंदगियां लेने वाला कट तो बंद हो गया… चालू क्यों था? इसका जिम्मेदार आज तक तय नहीं

जयपुर। अजमेर रोड पर वह जगह आज भी खामोशी से चीखती है। एक साल पहले यानी 20 दिसंबर 2024 को जिस सड़क ने आग उगली थी, वहां किसी का हाथ बचा था तो किसी के पैर पड़े थे। लोग अपनों को कट्टों और गांठों में बांधकर ले जा रहे थे। वाहनों के सिर्फ ढांचे ही बचे थे। एक-एक कर दिन गुजरते गए और आज एक साल हो गया। पास के खेत में पड़े जले हुए वाहन आज भी घावों को ताजा कर रहे हैं। आज मैं नि:शब्द हूं… जहां गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर ने पल भर में 20 जिंदगियां निगल लीं और 30 से ज्यादा लोगों को जीवनभर के जख्म दे दिए। वहां वक्त मानो ठहर गया है। दर्द, डर और दहशत आज भी जस की तस हैं।