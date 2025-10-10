Highway Safety : भांकरोटा से सावरदा तक लापरवाही की एक ही कहानी, ढाबों से डिपो तक अव्यवस्था का खेल ले रहा जान

Gas Tanker Accidents: जयपुर. राजस्थान के हाईवे पर गैस और पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर किसी चलते-फिरते 'बम' से कम नहीं हैं। इन वाहनों के लिए सुविधाओं की कमी और तेल कंपनियों की अव्यवस्थित कार्यप्रणाली इन्हें और खतरनाक बना रही है। हाल ही में जयपुर-अजमेर हाइवे पर दूदू के सावरदा में गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक और केमिकल टैंकर की टक्कर ने इस लापरवाही को उजागर किया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, कई घायल हुए और जयपुर-अजमेर हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। यह घटना दिसंबर 2024 में भांकरोटा में हुए भयावह एलपीजी टैंकर विस्फोट की याद दिलाती है, जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान गई और 30 से ज्यादा घायल हुए थे।