आमेर महल:: पुरातत्व विभाग को सिर्फ कमाई की चिंता,पर्यटक टार्च के सहारे उतर रहे महल से नीचे,पर्यटकों में भय का माहौल

जयपुर. पुरातत्व विभाग ने तिजोरी आमदनी से रोशन करने के लिए 1 जनवरी से स्मारकों पर लगने वाले प्रवेश टिकट की दरों को बढ़ा दिया, लेकिन पर्यटकों के लिए बेहतर लाइटिंग, पार्किंग की सुविधाएं दूर की कौड़ी हैं। विभाग आमेर महल में आने वाले पर्यटकों से दस से बारह करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है और अब टिकट की दर बढ़ने से कमाई भी दोगुनी हो जाएगी। महंगा टिकट लेकर शाम को महल देखकर लौटने वाले पर्यटक इन दिनों खासे परेशान हो रहे हैं। सर्दी के मौसम में शाम 5 बजे बाद अंधेरा होने लगता है, लेकिन सीढियों वाले इस रास्ते पर लाइटिंग की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। पर्यटक मोबाइल फोन की रोशनी या टार्च की रोशनी के सहारे सीढियों के रास्ते नीचे उतरते हैं। पर्यटकों के मन में सीढ़ी दर सीढी अनहोनी की आशंका बनी रहती है।