राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, दूसरे दिन वैश्विक नेतृत्व, नवाचार, पॉलिसी डायलॉग पर रहेगा विशेष फोकस

प्रारंभिक सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ 'लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स वीमेन, पावर एंड पब्लिक सर्विस विषय पर फायरसाइड चैट आयोजित की जाएगी। यह सत्र सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व, दृढ़ता और अनुशासन पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम में टीईसीओएम ग्रुप के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, दुबई इंटरनेट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आंध्र प्रदेश एमएसएमई डीसी के चेयरमैन, टी. शिवशंकर राव, महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ए.पी. अन्नागोपालन शामिल होंगे।