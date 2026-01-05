5 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, दूसरे दिन वैश्विक नेतृत्व, नवाचार, पॉलिसी डायलॉग पर रहेगा विशेष फोकस

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के दूसरे दिन पर (AI), MSME, विकास और निवेश पर होगी चर्चा, जिसमें दुनिया के प्रमुख नेता और व्यापारी शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

image

Ankit Sai

Jan 05, 2026

Rajasthan Digifest TIE Global Summit

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट फोटो-पत्रिका

जयपुर: राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के दूसरे दिन सोमवार को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। इनमें दुनिया के बड़े नेता, व्यापारी शामिल होगे। इस कार्यक्रम में निवेशक और स्टार्टअप बनाने वाले लोग नई तकनीकों और अलग-अलग क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर बातचीत करेंगे।

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के दूसरे दिन का मुख्य ध्यान नेतृत्व, आम लोगों की बेहतरी के लिए AI के इस्तेमाल और दुनिया भर के नए आइडिया पर होगा। इस दौरान भाषण और पैनल चर्चा और होंगे। इनमें महिलाओं का नेतृत्व, छोटे-मध्यम व्यापार (MSME) का विकास, AI से चलने वाली सरकार और लंबे समय के लिए पैसा जुटाने जैसे विषयों पर बात होगी।

भविष्य के शहरों का निर्माण

प्रारंभिक सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ 'लीडरशिप बियॉन्ड लेबल्स वीमेन, पावर एंड पब्लिक सर्विस विषय पर फायरसाइड चैट आयोजित की जाएगी। यह सत्र सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व, दृढ़ता और अनुशासन पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम में टीईसीओएम ग्रुप के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, दुबई इंटरनेट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर, आंध्र प्रदेश एमएसएमई डीसी के चेयरमैन, टी. शिवशंकर राव, महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ए.पी. अन्नागोपालन शामिल होंगे।

100 मिलियन अभियान का शुभारंभ

इस विशेष सत्र में ए.जे. पटेल, श्री कंवल रेखी के साथ संवाद करेंगे। इसमें टाई ग्लोबल के संस्थापकों और वेंचर कैपिटल के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वालों के योगदान को सम्मानित किया जाएगा तथा 1-10-100 और 100 मिलियन अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। नो फियर, नो लिमिट्स, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग फायरसाइड चैट में खेल जगत से नेतृत्व, प्रदर्शन और मानसिकता से जुड़े अनुभव साझा करेंगे।

दूसरे दिन के कार्यक्रमों की सूची

  • कॉमिक कॉन ज्यूकबॉक्स स्ट्रीट पल्स दोपहर 3:30 बजे किया जाएगा। इसमें किलस्विच ग्रुप आधुनिक स्ट्रीट और शहर के संगीत की लाइव परफॉर्मेंस देगा।
  • कॉमेडी शोकेस दोपहर 4 बजे से स्टैंड-अप कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता रोजमर्रा की जिंदगी और हंसी-मजाक पर अपना शो पेश करेंगे।
  • लाइव संगीत परफॉर्मेंस शाम 5:00 बजे किया जाएगा। शो अंतरराष्ट्रीय कलाकार सेलिंडी मताहारी संगीत के साथ लाइव शो देंगी।
  • जयपुर कॉमिक कॉन कोस्प्ले कॉन्टेस्ट - सोमवार एडिशन शाम 5:30 बजे दिन का अंत कोस्प्ले मुकाबले से होगा। इसमें लोग कॉमिक्स, एनिमेशन, गेमिंग और पॉप कल्चर के पात्रों की तरह कपड़े पहनकर आएंगे और दिखाएंगे। इसके अलावा पूरे दिन इंटरैक्टिव कार्यक्रम और पैनल चर्चा भी होंगे।



Updated on:

05 Jan 2026 02:55 pm

Published on:

05 Jan 2026 02:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, दूसरे दिन वैश्विक नेतृत्व, नवाचार, पॉलिसी डायलॉग पर रहेगा विशेष फोकस

