SmartPhone : टेक्नो ने टिटूप्रिंट के साथ मिलकर राजस्थान में अपनी विस्तार को दी और अधिक मजबूती

यह व्यापार जगत और साझेदारों के लिए विश्वास बढ़ाने वाला एक कदम है, जो एक स्पष्ट और केंद्रित विकास रणनीति को दर्शाती है। इसके साथ ही यह टेक्नो को 'रियलइंडिया' स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में स्थापित करता है और राजस्थान को एक प्राथमिक राज्य के रूप में रेखांकित करता है। यह घोषणा तत्काल परिचालन शुरू करने के बजाय कंपनी के उद्देश्य पर केंद्रित है, जिसमें बाजार के लिए विश्वास, व्यापकता और पूर्वानुमान पर विशेष जोर दिया गया है। टिटूप्रिंट की अगुवाई में यह फ्रेमवर्क मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन को पूरक बनाएगा, जो अंतिम छोर तक ग्राहकों की भागीदारी को मजबूत करता है और पूरे राज्य में योजना और कार्यान्वयन में अधिक एकरूपता लाता है।