SmartPhone : टेक्नो ने टिटूप्रिंट के साथ मिलकर राजस्थान में अपनी विस्तार को दी और अधिक मजबूती

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी- टेक्नो ने राजस्थान में अपनी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करने की अपनी रणनीतिक योजना की आज घोषणा की। इसके तहत, टेक्नो टिटूप्रिंट के साथ मिलकर दीर्घकालिक साझेदारी के जरिये कंपनी राज्य के रिटेल और टाउन इकोसिस्टम में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करेगी।

जयपुर

image

Murari

Jan 05, 2026

- 10% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य

जयपुर। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी- टेक्नो ने राजस्थान में अपनी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करने की अपनी रणनीतिक योजना की आज घोषणा की। इसके तहत, टेक्नोटिटूप्रिंट के साथ मिलकर दीर्घकालिक साझेदारी के जरिये कंपनी राज्य के रिटेल और टाउन इकोसिस्टम में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करेगी।

यह व्यापार जगत और साझेदारों के लिए विश्वास बढ़ाने वाला एक कदम है, जो एक स्पष्ट और केंद्रित विकास रणनीति को दर्शाती है। इसके साथ ही यह टेक्नो को 'रियलइंडिया' स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में स्थापित करता है और राजस्थान को एक प्राथमिक राज्य के रूप में रेखांकित करता है। यह घोषणा तत्काल परिचालन शुरू करने के बजाय कंपनी के उद्देश्य पर केंद्रित है, जिसमें बाजार के लिए विश्वास, व्यापकता और पूर्वानुमान पर विशेष जोर दिया गया है। टिटूप्रिंट की अगुवाई में यह फ्रेमवर्क मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन को पूरक बनाएगा, जो अंतिम छोर तक ग्राहकों की भागीदारी को मजबूत करता है और पूरे राज्य में योजना और कार्यान्वयन में अधिक एकरूपता लाता है।

इस करार पर टिप्पणी करते हुए टेक्नो इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरिजीततालापात्रा ने कहा, “ टिटूप्रिंट के साथ हमारी साझेदारी टेक्नो के साझा मूल्यों, स्थानीय गहरी समझ और इस विश्वास को दर्शाती है कि वास्तविक विकास केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि एक स्थायी विरासत से मापा जाता है। राजस्थान हमारे लिए सिर्फ़ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि यह एक नई चुनौती की शुरुआत है, जहां हम नए मानक स्थापित करने का इरादा रखते हैं। हमारा लक्ष्य एक साथ मिलकर एक दीर्घकालिक विरासत का निर्माण करना और एक ऐसी तकनीकी क्रांति लाना है जो इस क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।”

यह साझेदारी नई ऊंचाई को छुएगी

इस अवसर पर टिटूप्रिंट के प्रबंध निदेशक हिशमत तनवानी ने कहा, “ राजस्थान में टेक्नो और टिटूप्रिंट के बीच यह साझेदारी एक नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखता है, क्योंकि दोनों ही संगठन सबसे कठिन बाजार परिस्थितियों में भी मजबूती और बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता साबित कर चुके हैं। वैश्विक स्तर पर एक ऐसे प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ जुड़ने पर हमें बेहद गर्व है, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण बाजारों में अपना कारोबार स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जानी जाती है। ”

