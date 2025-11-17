Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

राजस्थान परिवहन विभाग की नई व्यवस्था, अब वाहन चालक नहीं बना सकेंगे कोई बहाना

Rajasthan Transport Department : राजस्थान के परिवहन विभाग की नई व्यवस्था। अब विभाग के बनाए जाने वाले ट्रैफिक चालान सीधे वाहन मालिकों के व्हाट्सएप और ई-मेल पर उपलब्ध होंगे। अब वाहन चालक नहीं बना सकेंगे कोई बहाना।

उदयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 17, 2025

Rajasthan Transport Department : राजस्थान के परिवहन विभाग ने अपनी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विभाग के बनाए जाने वाले ट्रैफिक चालान सीधे वाहन मालिकों के व्हाट्सएप और ई-मेल पर उपलब्ध होंगे। इससे चालान प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि चालान न मिलने के बहाने भी समाप्त हो जाएंगे।

परिवहन विभाग के अनुसार, पिछले कुछ समय से कई वाहन मालिक चालान प्राप्त न होने का तर्क देते रहे हैं, जिसके कारण जुर्माने की वसूली और कानूनी कार्रवाई में देरी होती थी। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद जैसे ही चालान बनेगा, उसकी कॉपी संबंधित वाहन मालिक को तुरंत भेज दी जाएगी।

24 नवंबर तक अपडेट करना अनिवार्य

परिवहन विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को अपने वाहन की आरसी में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी को 24 नवंबर तक अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। अपडेट प्रक्रिया के लिए वाहन मालिकों को पंजीयन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पंजीयन की तारीख और पंजीयन समाप्ति की तारीख पोर्टल पर भरनी होगी। इसके बाद नया मोबाइल नंबर और ई-मेल दर्ज कर रिकॉर्ड अपडेट किया जा सकेगा।

चालान प्रक्रिया को पूरी तरह होगी पारदर्शी

परिवहन विभाग का मानना है, यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देगा, ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करेगा और चालान प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

