Voicemail : मुफ्त वॉइसमेल सेवा लॉन्च की, अनचाहे कॉल्स से मिलेगी राहत

मुंबई. ट्रूकॉलर ने भारत में एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त और शक्तिशाली एआइ-संचालित वॉइसमेल अनुभव लॉन्च किया, जिसमें तुरंत ट्रांसक्रिप्शन और स्वचालित स्पैम सुरक्षा शामिल है। पारंपरिक वॉइसमेल के विपरीत, संदेश सीधे डिवाइस पर स्टोर होते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। इसमें स्मार्ट कॉल वर्गीकरण(कैटेगरी), स्पैम फ़िल्टरिंग, समायोज्य(एडजस्टेबल) प्लेबैक स्पीड और 12 भारतीय भाषाओं में एआइ-संचालित वॉइसमेल ट्रांसक्रिप्शन की सुविधा भी शामिल है। ट्रूकॉलर उपयोगकर्ता अपने ट्रूकॉलर ऐप में केवल कुछ सेकंड में मुफ्त में अनलिमिटेड वॉइसमेल सेट कर सकते हैं। वॉइसमेल को कॉलिंग अनुभव के केंद्र में रखकर, ट्रूकॉलर अपनी स्थिति को एक दैनिक उपयोग वाले संचार प्लेटफ़ॉर्म के रूप में मजबूत कर रहा है और स्पैम और धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और प्रभावशाली बना रहा है।