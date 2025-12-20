20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Voicemail : मुफ्त वॉइसमेल सेवा लॉन्च की, अनचाहे कॉल्स से मिलेगी राहत

ट्रूकॉलर ने भारत में एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त और शक्तिशाली एआइ-संचालित वॉइसमेल अनुभव लॉन्च किया, जिसमें तुरंत ट्रांसक्रिप्शन और स्वचालित स्पैम सुरक्षा शामिल है। पारंपरिक वॉइसमेल के विपरीत, संदेश सीधे डिवाइस पर स्टोर होते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण और गोपनीयता सुनिश्चित होती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Dec 20, 2025

— डिवाइस-नेटिव वॉइसमेल अनुभव मिलेगा

मुंबई. ट्रूकॉलर ने भारत में एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त और शक्तिशाली एआइ-संचालित वॉइसमेल अनुभव लॉन्च किया, जिसमें तुरंत ट्रांसक्रिप्शन और स्वचालित स्पैम सुरक्षा शामिल है। पारंपरिक वॉइसमेल के विपरीत, संदेश सीधे डिवाइस पर स्टोर होते हैं, जिससे रिकॉर्डिंग्स पर पूर्ण नियंत्रण और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। इसमें स्मार्ट कॉल वर्गीकरण(कैटेगरी), स्पैम फ़िल्टरिंग, समायोज्य(एडजस्टेबल) प्लेबैक स्पीड और 12 भारतीय भाषाओं में एआइ-संचालित वॉइसमेल ट्रांसक्रिप्शन की सुविधा भी शामिल है। ट्रूकॉलर उपयोगकर्ता अपने ट्रूकॉलर ऐप में केवल कुछ सेकंड में मुफ्त में अनलिमिटेड वॉइसमेल सेट कर सकते हैं। वॉइसमेल को कॉलिंग अनुभव के केंद्र में रखकर, ट्रूकॉलर अपनी स्थिति को एक दैनिक उपयोग वाले संचार प्लेटफ़ॉर्म के रूप में मजबूत कर रहा है और स्पैम और धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और प्रभावशाली बना रहा है।

12 भारतीय भाषाओं में किया लॉन्च
ट्रूकॉलर वॉइसमेल के साथ, यूज़र्स बिना वॉइसमेल नंबर डायल किए या पिन याद रखे, सीधे अपने डिवाइस पर मैसेज रिकॉर्ड, स्टोर और प्ले कर सकते हैं। यह फीचर कई भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जिससे व्यक्तिगत अनुभव और स्थानीय प्रासंगिकता बढ़ती है। यह फीचर 12 भारतीय भाषाओं में ट्रांसक्रिप्शन का समर्थन करता है, जिनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू शामिल हैं। वॉइसमेल कुछ ही सेकंड में ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, जिससे कोई भी अपने संदेशों को गोपनीय रूप से पढ़ सकता है या ऐसे समय में देख सकता है जब सुनना सुविधाजनक न हो।

पारंपरिक वॉइसमेल संचार के लिए अलग दौर
सीईओ ने कहा, ट्रूकॉलर के सीईओ, ऋषित झुंझुनवाला ने कहा कि पारंपरिक वॉइसमेल संचार के एक बिल्कुल अलग दौर के लिए बनाई गई थी। ट्रूकॉलर वॉइसमेल के साथ, हम बुनियादी रूप से यह सोच रहे हैं कि वॉइस मैसेज रोज़मर्रा की जिंदगी में कैसे फिट होते हैं — इन्हें मुफ्त, डिवाइस-नेटिव और कॉलिंग अनुभव में सहजता से एकीकृत किया जा रहा है। डिवाइस पर स्टोरेज, तुरंत ट्रांसक्रिप्शन, स्पैम सुरक्षा और कई भारतीय भाषाओं के समर्थन के साथ, हम पुराने सिस्टम की बाधाओं और सीमाओं को हटा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Voicemail : मुफ्त वॉइसमेल सेवा लॉन्च की, अनचाहे कॉल्स से मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर का 70% इलाका 22 दिसंबर को रहेगा प्यासा, बीसलपुर- जयपुर सप्लाई में शटडाउन,रखें ये इंतजाम

बालावाला पंपिंग स्टेशन, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का गहन समुद्र

Sharir-Hi-Brahmaand
ओपिनियन

Patrika property expo Propex: जयपुर में घर और निवेश के लिए खुलेंगे द्वार, प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का आज से आगाज

राजस्थान पत्रिका का दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स आयोजन
जयपुर

Jaipur LPG Tanker Blast: ‘गैस टैंकर दिखाई देता है तो कांप जाती है रूह…’, रुला देगी भांकरोटा हादसे की चश्मदीद डॉक्टर की आपबीती

Bhankrota-Accident
जयपुर

भांकरोटा हादसे की पहली बरसी: 20 जिंदगियां लेने वाला कट तो बंद हो गया… चालू क्यों था? इसका जिम्मेदार आज तक तय नहीं

First-Anniversary-of-Bhankrota-tanker-blast
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.