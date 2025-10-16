बस के साथ जिंदा जल गए 2 मासूम बेटे और 1 बेटी, मौसी की भी मौत, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहे माता-पिता

जैसलमेर से करीब बीस किमी दूर पहुंचने पर बस में आग लग गई थी। सभी छहों जने जल गए थे। हसीना व इरफान जिंदा जल गए थे। जिनकी डीएनए जांच से शिनाख्त हो पाई। जबकि पीर मोहम्मद, पत्नी इमामन, साली भगा बानो व पुत्र यूनुस गंभीर रूप से झुलस गए थे। इन्हें जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को यूनुस और गुरुवार को भगा बानो की मृत्यु हो गई। पीर मोहम्मद और पत्नी इमामन अभी भी बर्न यूनिट में भर्ती हैं। पत्नी 80-85 प्रतिशत झुलसी हुई है। पीर मोहम्मद की हालत भी गंभीर है।