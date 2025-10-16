Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

बस के साथ जिंदा जल गए 2 मासूम बेटे और 1 बेटी, मौसी की भी मौत, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहे माता-पिता

एक ही परिवार के 6 जने जैसलमेर से गांव लौटने के लिए बस में हुए थे सवार, डीएनए जांच में मासूम भाई बहन की मौत की पुष्टि हुई

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 16, 2025

Jaisalmer bus fire death

मृतक भाई-बहन। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जैसलमेर में बस दुखान्तिका में जैसलमेर के पास भंबरों की ढाणी में रहने वाले एक ही परिवार के चार जने जिंदा जल चुके हैं। इनमें तीन मासूम भाई-बहन व एक मौसी शामिल हैं। वहीं, बच्चों के माता-पिता महात्मा गांधी अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जैसलमेर में भंबरों की ढाणी के रफीक खान का कहना है कि ढाणी में रहने वाले पीर मोहम्मद, अपनी पत्नी इमामन, पुत्र यूनुस (8), इरफान व पुत्री हसीना (7) और साली भगा बानो के साथ मंगलवार को किसी काम से जैसलमेर गए थे। अपराह्न तीन बजे निजी ट्रैवल्स एजेंसी की बस में जैसलमेर से गांव के लिए सवार हुए थे। गांव जैसलमेर से 31 किमी दूर है।

जैसलमेर से करीब बीस किमी दूर पहुंचने पर बस में आग लग गई थी। सभी छहों जने जल गए थे। हसीना व इरफान जिंदा जल गए थे। जिनकी डीएनए जांच से शिनाख्त हो पाई। जबकि पीर मोहम्मद, पत्नी इमामन, साली भगा बानो व पुत्र यूनुस गंभीर रूप से झुलस गए थे। इन्हें जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को यूनुस और गुरुवार को भगा बानो की मृत्यु हो गई। पीर मोहम्मद और पत्नी इमामन अभी भी बर्न यूनिट में भर्ती हैं। पत्नी 80-85 प्रतिशत झुलसी हुई है। पीर मोहम्मद की हालत भी गंभीर है।

यह वीडियो भी देखें

एक दिन में तीन शव सुपुर्द ए खाक

परिजन का कहना है कि यूनुस का शव पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को गांव ले जाया गया था, जहां सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। वहीं डीएनए से शिनाख्त के बाद हसीना व इरफान की मृत्यु की पुष्टि हुई। तत्पश्चात गंभीर झुलसी भगा बानो का भी दम टूट गया। तीनों शव देर शाम भंबरों की ढाणी ले जाए गए, जहां सुपुर्द-ए-खाक किए गए।

ये भी पढ़ें

रुला रही बस अग्निकांड की कहानी, मासूम बच्चे बार-बार पूछते, ‘पापा कब आएंगे’, जवाब में सिर्फ सन्नाटा
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / बस के साथ जिंदा जल गए 2 मासूम बेटे और 1 बेटी, मौसी की भी मौत, जिंदगी-मौत के बीच झूल रहे माता-पिता

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रुला रही बस अग्निकांड की कहानी, मासूम बच्चे बार-बार पूछते, ‘पापा कब आएंगे’, जवाब में सिर्फ सन्नाटा

जोधपुर

जैसलमेर बस अग्निकांड : अब अस्पताल में टूट रही सांसों की डोर, 22 की मौत, 5 की हालत गंभीर

Jaisalmer bus fire
जोधपुर

RAS 2023: पूरा करना था दादा का सपना, किताब को छुआ नहीं, जोधपुर के राजेंद्र की आई 41वीं रैंक, जानिए कैसे

RAS 2023 exam
जोधपुर

जैसलमेर बस हादसे में पूरा परिवार खत्म, ताजा हुई अहमदाबाद विमान हादसे की याद; काल का ग्रास बनी थी बांसवाड़ा की डॉक्टर फैमिली

Jaisalmer Bus Fire Update news
जोधपुर

जैसलमेर बस अग्निकांड : जोधपुर में 66 बसें जब्त, 5 सदस्यीय समिति गठित, CIRT को भी सौंपी गई जांच

Jaisalmer Bus Fire Update
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.