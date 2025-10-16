रुला रही बस अग्निकांड की कहानी, मासूम बच्चे बार-बार पूछते, ‘पापा कब आएंगे’, जवाब में सिर्फ सन्नाटा

जितेश चौहान मूल रूप से जोधपुर के प्रताप नगर क्षेत्र के रहने वाले थे लेकिन अपने परिवार के साथ डाली बाई सर्कल के समीप नेहरू कॉलोनी में रहते थे। जैसलमेर के समीप रामगढ़ प्लांट में काम करते थे। तीन माह पहले ही प्रमोशन हुआ था, जब बाड़मेर से जैसलमेर स्थानान्तरण हुआ तो गत रविवार को उनकी उनकी पत्नी नीतू चौहान, पुत्र मानस और पुत्री कियारा जोधपुर आ गए थे। जितेश दो दिन रहे फिर से डयूटी पर गए थे और कहा कि मंगलवार को वापस आ जाऊंगा। जब मंगलवार को रवाना हुए तो जोधपुर नहीं पहुंच पाए। अब पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मासूम बच्चे अपने पिता के बारे में पूछ रहे हैं।