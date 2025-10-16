जैसलमेर बस हादसे में पूरा परिवार खत्म, ताजा हुई अहमदाबाद विमान हादसे की याद; काल का ग्रास बनी थी बांसवाड़ा की डॉक्टर फैमिली

हादसे का शिकार डॉ. प्रदीप जोशी का परिवार मूलत: बांसवाड़ा का रहने वाला था। परिवार में डॉ. प्रतीक जोशी और डॉ. कौमी व्यास पहले उदयपुर में ही कार्यरत थे। डॉ. प्रतीक साल 2016 में लंदन शिफ्ट हो गए थे। वहीं उनकी पत्नी ने उदयपुर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देकर लंदन पति के पास जाने की प्लानिंग कर ली थी। फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले उन्होंने एक सेल्फी ली थी, जो उनकी आखिरी तस्वीर बन गई। हादसे के बाद परिवार की आखिरी सेल्फी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। बता दें कि हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था।