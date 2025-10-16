दिवाली पर नए घर में होना था शिफ्ट अब पहुंचेगी एक साथ 5 लोगों की लाश, रुला देगी जैसलमेर बस अग्निकांड की ये दर्दनाक कहानी

महेन्द्र मेघवाल जैसलमेर के गोला-बारूद डिपो में जवान के रूप में तैनात थे। उनका परिवार ज्यादातर समय जैसलमेर के इंद्रा कॉलोनी में रहता था लेकिन छुट्टियों में वे लवारन लौटकर माता गवरीदेवी और बड़े भाई के परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही महेन्द्र ने अपनी पुरानी ढाणी से थोड़ी दूरी पर नया आशियाना बनाया था, जिसे वे अभी तक नहीं बस पाए थे। अब यह घर परिवार के बिना सूना रह जाएगा।