Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

दिवाली पर नए घर में होना था शिफ्ट अब पहुंचेगी एक साथ 5 लोगों की लाश, रुला देगी जैसलमेर बस अग्निकांड की ये दर्दनाक कहानी

Family Died In Rajasthan Bus Fire: यह घर जिसे वे अपनी वृद्ध माता और बड़े भाई के परिवार के साथ रहने की कल्पना में संजो चुके थे अब केवल सन्नाटे और शोक का गवाह बनेगा। दीपावली की खुशियों और परिवार के संग बिताए जाने वाले क्षणों की उम्मीदें अचानक मातम में बदल गई।

2 min read

जोधपुर

image

Akshita Deora

Oct 16, 2025

Play video

मृतकों की फाइल फोटो और नया घर (फोटो: पत्रिका)

Emotional Story Of Jaisalmer Bus Fire Tragedy: नया आशियाना तैयार हो गया, लेकिन उसमें खुशियों की गूंज कभी नहीं बजेगी। महेन्द्र मेघवाल और उनका परिवार जिन्होंने अपनी मेहनत और उम्मीदों से गांव में नया आशियाना तैयार किया था लेकिन जिंदगी की बेरहमी के आगे कुछ पल भी वहां बिता नहीं पाए।

यह घर जिसे वे अपनी वृद्ध माता और बड़े भाई के परिवार के साथ रहने की कल्पना में संजो चुके थे अब केवल सन्नाटे और शोक का गवाह बनेगा। दीपावली की खुशियों और परिवार के संग बिताए जाने वाले क्षणों की उम्मीदें अचानक मातम में बदल गई।

जैसलमेर में हुए भयानक बस अग्निकांड ने महेन्द्र, उनकी पत्नी और तीन बच्चों खुशबू (8), दीक्षा (6) और शौर्य (4) की जान ले ली और उनकी नई शुरुआत को अधूरी छोड़ दिया।

कस्बे के निकटवर्ती लवारन गांव में बुधवार को शोक का सन्नाटा पसरा रहा। हर चेहरा उदास और गम में डूबा नजर आया। ढाणी में महिलाओं के करुण विलाप और चीत्कार ने सन्नाटे को चीर दिया। आसपास के लोग भी शोक में डूबे हुए थे।

महेन्द्र मेघवाल जैसलमेर के गोला-बारूद डिपो में जवान के रूप में तैनात थे। उनका परिवार ज्यादातर समय जैसलमेर के इंद्रा कॉलोनी में रहता था लेकिन छुट्टियों में वे लवारन लौटकर माता गवरीदेवी और बड़े भाई के परिवार के साथ समय बिताना चाहते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही महेन्द्र ने अपनी पुरानी ढाणी से थोड़ी दूरी पर नया आशियाना बनाया था, जिसे वे अभी तक नहीं बस पाए थे। अब यह घर परिवार के बिना सूना रह जाएगा।

हादसे की जानकारी फैलते ही गांव में मातम छा गया। मृतकों के शवों को डीएनए जांच के लिए जोधपुर भेजा गया है और जांच के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। लवारन पूर्व सरपंच मोमता राम मेघवाल ने बताया कि मृतकों के डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को पैतृक गांव लवारन में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसे में परिवार हंसी-खुशी नए घर में जाने की अब जगह उनकी लाश वहाँ पहुंचेगी।

मृतक परिवार के साथ जुड़े ग्रामीणों और रिश्तेदारों का कहना था कि महेन्द्र मेहनती, जिम्मेदार और परिवार के प्रति समर्पित थे। उनका जाना गांव और परिवार दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है।

ये भी पढ़ें

SMS में आग, 200 सिलेंडर ब्लास्ट, बस में आग से 21 की मौत के बाद अब जयपुर में गैस लीकेज से हड़कंप…
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 10:27 am

Published on:

16 Oct 2025 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / दिवाली पर नए घर में होना था शिफ्ट अब पहुंचेगी एक साथ 5 लोगों की लाश, रुला देगी जैसलमेर बस अग्निकांड की ये दर्दनाक कहानी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर बस अग्निकांड: उजड़ गया पूरा परिवार, पति-पत्नी, तीन बच्चे जिंदा जले, दिवाली की छुट्टी पर आ रहे थे घर

जोधपुर

जैसलमेर बस ​अग्निकांड: मृतकों की संख्या 21 पहुंची, 19 शवों की DNA से होगी शिनाख्त

Jaisalmer-bus-fire-1
जोधपुर

जोधपुर में सनसनी: भोपालगढ़ में महिला की संदिग्ध मौत, रसोई में खून से सना मिला शव, बाहर से कुंडी थी बंद

Jodhpur News
जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire: 19 लोग जिंदा जले, एक की अस्पताल में मौत, CM भजनलाल पहले जैसलमेर फिर जोधपुर पहुंचे

cm bhajan lal in jodhpur
जोधपुर

Asaram: क्या आसाराम की सजा होगी निलंबित ? राजस्थान हाईकोर्ट नए सिरे से करेगा तय

Asaram rape case
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.