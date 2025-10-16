SMS में आग, 200 सिलेंडर ब्लास्ट, बस में आग से 21 की मौत के बाद अब जयपुर में गैस लीकेज से हड़कंप…

Jaipur Fag Leak News: उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस महीने में बड़े हादसों की झड़ी लगी हुई है। पहले एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आठ मौतें जलने के कारण हो गईं। उसके बाद अजमेर रोड पर दो सौ सिलेंडर ब्लास्ट हुए। फिर जैसलमेर में बस में आग लगने से 21 लोगों की जलने से मौत हो गई। कल देर रात ही बाड़मेर में सड़क हादसे में चार लोग गाड़ी में जिंदा जल गए। अब यह घटना सामने आई। 2 min read