Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS में आग, 200 सिलेंडर ब्लास्ट, बस में आग से 21 की मौत के बाद अब जयपुर में गैस लीकेज से हड़कंप…

Jaipur Fag Leak News: उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस महीने में बड़े हादसों की झड़ी लगी हुई है। पहले एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आठ मौतें जलने के कारण हो गईं। उसके बाद अजमेर रोड पर दो सौ सिलेंडर ब्लास्ट हुए। फिर जैसलमेर में बस में आग लगने से 21 लोगों की जलने से मौत हो गई। कल देर रात ही बाड़मेर में सड़क हादसे में चार लोग गाड़ी में जिंदा जल गए। अब यह घटना सामने आई।

2 min read

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 16, 2025

एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर

राजधानी जयपुर के सिरसी रोड इलाके में बुधवार की रात एक बड़ा हादसा टल गया। टोरेंट गैस की पाइपलाइन के वॉल्व से गैस रिसाव होने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। तेज आवाज के साथ गैस लीक होने की खबर आग की तरह फैली और आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

चौथी बार हुई लीकेज की घटना

स्थानीय निवासियों के अनुसार, इसी क्षेत्र में टोरेंट गैस की लाइन से गैस लीकेज होने की यह चौथी घटना है, जिसने गैस कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बार-बार हो रही इस तरह की घटनाएं लोगों में भय का माहौल बना रही हैं।

प्रशासन और दमकल टीम पहुंची मौके पर

गैस रिसाव की सूचना मिलते ही एसएचओ विनोद कुमार और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। एक स्थानीय नागरिक राधेश्याम अटल ने भी गैस पंप के पास मौजूद भीड़ को तुरंत हटाकर अनहोनी को टालने में मदद की।

आपूर्ति रोककर लीकेज पर पाया गया काबू

टोरेंट गैस कंपनी के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से गैस की सप्लाई को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस कदम से रिसाव पर जल्द ही काबू पा लिया गया। कंपनी अब रिसाव के सही कारण का पता लगाने में जुटी है।

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस चौथी घटना ने टोरेंट गैस कंपनी द्वारा बरते जा रहे सुरक्षा मानकों पर सवालिया निशान लगा दिया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि कंपनी इस गंभीर लापरवाही पर तुरंत ध्यान दे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि गैस पाइपलाइन की नियमित जांच और मेंटेनेंस कितनी महत्वपूर्ण है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस महीने में बड़े हादसों की झड़ी लगी हुई है। पहले एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में आठ मौतें जलने के कारण हो गईं। उसके बाद अजमेर रोड पर दो सौ सिलेंडर ब्लास्ट हुए। फिर जैसलमेर में बस में आग लगने से 21 लोगों की जलने से मौत हो गई। कल देर रात ही बाड़मेर में सड़क हादसे में चार लोग गाड़ी में जिंदा जल गए। अब यह घटना सामने आई।

ये भी पढ़ें

रोती मां, बुजुर्ग दादा और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ लिव इन में गई थी युवती, अब प्रेमी ने रखने से किया इंकार
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS में आग, 200 सिलेंडर ब्लास्ट, बस में आग से 21 की मौत के बाद अब जयपुर में गैस लीकेज से हड़कंप…

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Housing Board: दिवाली से पहले तोहफा, आवंटियों को मिले सपनों के घर

जयपुर

Railway : रेलवे का दिवाली पर तोहफा, रद्द एक दर्जन ट्रेनों का संचालन बहाल, इनमें जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच

Railway Diwali gift A dozen cancelled trains restored four pairs trains to receive additional coaches
जयपुर

जयपुर: कालवाड़ रोड पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दिवाली पर बिकने के लिए शोरूम में खड़ी 17 स्कूटी जली

Jaipur short circuit caused fire on Kalwar Road
जयपुर

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो फेज-2 पर आया नया अपडेट, जानें क्या हैं प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु

Jaipur Metro Phase-2 New Update know key points of project
जयपुर

VDO Exam: 5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा सुविधा

RSRTC Roadways will provide free darshan of deities to sisters on Rakshabandhan special buses will run
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.