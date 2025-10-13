जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल

Jaipur-Ajmer Highway Road Accident (viral video photo)
जयपुर: जयपुर-अजमेर हाइवे पर बगरू छीतरोली स्टैंड के पास रविवार-सोमवार की दरमियानी देर रात करीब ढाई बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पाम ऑयल से फिसलते रास्ते के चलते एक एंबुलेंस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में एंबुलेंस में सवार पांच लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने बताया कि छीतरोली स्टैंड पर एक पाम ऑयल का टैंकर खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आए बजरी के डंपर ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे पाम ऑयल सड़क पर फैल गया। इसी समय किशनगढ़ की ओर से एक एंबुलेंस तेज गति में (लगभग 100 किमी प्रति घंटा) आ रही थी। चालक सतीश धामाणी ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सामने खड़े ट्रक से टकरा गया।
इस दुर्घटना में दिनेश कुमारी (55) और विक्की उर्फ वीरम सिंह (31), दोनों किशनगढ़ अजमेर के निवासी, की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए एंबुलेंस चालक सतीश धामाणी (31), अमित वैष्णव (30) और बिठुदास (60) को तत्काल बगरू सीएचसी और फिर एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
घटना के समय एंबुलेंस में बिठुदास की तबीयत खराब थी, जिसे सतीश धामाणी मरीज को लेकर एसएमएस अस्पताल ले जा रहे थे। वाहन में मरीज के साथ उनकी पत्नी दिनेशी कुमारी, बेटा अमित वैष्णव और अमित का मित्र विक्की मौजूद थे। दुर्घटना की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
बगरू थाना और वैस्ट थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल एवं मृतकों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे के कारण अजमेर-जयपुर हाइवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सड़क पर फैलाए गए पाम ऑयल को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने ड्राइवर और ट्रक चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने भी दुर्घटना के बाद सुरक्षा उपाय बढ़ाने की चेतावनी दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
