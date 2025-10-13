जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल



पुलिस ने बताया कि छीतरोली स्टैंड पर एक पाम ऑयल का टैंकर खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आए बजरी के डंपर ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे पाम ऑयल सड़क पर फैल गया। इसी समय किशनगढ़ की ओर से एक एंबुलेंस तेज गति में (लगभग 100 किमी प्रति घंटा) आ रही थी। चालक सतीश धामाणी ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सामने खड़े ट्रक से टकरा गया।