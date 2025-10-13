Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल

जयपुर-अजमेर हाइवे पर बगरू छीतरोली स्टैंड के पास पाम ऑयल से फिसला एंबुलेंस ट्रक से टकरा गया। हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, तीन गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव एसएमएस में रखवाए और घायलों का इलाज शुरू किया।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

Jaipur-Ajmer Highway Road Accident

Jaipur-Ajmer Highway Road Accident (viral video photo)

जयपुर: जयपुर-अजमेर हाइवे पर बगरू छीतरोली स्टैंड के पास रविवार-सोमवार की दरमियानी देर रात करीब ढाई बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पाम ऑयल से फिसलते रास्ते के चलते एक एंबुलेंस अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में एंबुलेंस में सवार पांच लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।


पुलिस ने बताया कि छीतरोली स्टैंड पर एक पाम ऑयल का टैंकर खड़ा था। इसी दौरान पीछे से आए बजरी के डंपर ने टैंकर को टक्कर मार दी, जिससे पाम ऑयल सड़क पर फैल गया। इसी समय किशनगढ़ की ओर से एक एंबुलेंस तेज गति में (लगभग 100 किमी प्रति घंटा) आ रही थी। चालक सतीश धामाणी ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सामने खड़े ट्रक से टकरा गया।


इनकी हुई मौत


इस दुर्घटना में दिनेश कुमारी (55) और विक्की उर्फ वीरम सिंह (31), दोनों किशनगढ़ अजमेर के निवासी, की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल हुए एंबुलेंस चालक सतीश धामाणी (31), अमित वैष्णव (30) और बिठुदास (60) को तत्काल बगरू सीएचसी और फिर एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।


घटना के समय एंबुलेंस में बिठुदास की तबीयत खराब थी, जिसे सतीश धामाणी मरीज को लेकर एसएमएस अस्पताल ले जा रहे थे। वाहन में मरीज के साथ उनकी पत्नी दिनेशी कुमारी, बेटा अमित वैष्णव और अमित का मित्र विक्की मौजूद थे। दुर्घटना की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।


बगरू थाना और वैस्ट थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल एवं मृतकों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे के कारण अजमेर-जयपुर हाइवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सड़क पर फैलाए गए पाम ऑयल को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।


पुलिस ने ड्राइवर और ट्रक चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने भी दुर्घटना के बाद सुरक्षा उपाय बढ़ाने की चेतावनी दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

Jaipur SMS Hospital: डेढ़ साल में 16 बार लगी आग, हर बार सिस्टम रहा मौन, सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में
जयपुर
SMS Hospital fire accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 10:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर-अजमेर हाइवे पर सड़क हादसा, सड़क पर पाम ऑयल से फिसली एंबुलेंस, 2 की मौके पर दर्दनाक मौत, तीन लोग घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: पर्यटन सीजन में तीसरी लेपर्ड सफारी में सन्नाटा, 4 महीने बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन बुकिंग

जयपुर

राजेंद्र राठौड़ ने कहा ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डस लिया’, जानें फिर मदन राठौड़ व जूली ने क्या कहा?

Satish Poonia Book Release Program Rajendra Rathod said know what Madan Rathod and Julie said
जयपुर

Jaipur Discom: क्या इतनी सस्ती है जान,FRT टीम के हाथों में न ग्लव्स, न ही पैरों में रबर के जूते

जयपुर

SMS अस्पताल में लाक्षागृह से हालात, 18 माह में 16 बार अग्निकांड, फिर भी नहीं चेते

जयपुर

Jaipur SMS Hospital: डेढ़ साल में 16 बार लगी आग, हर बार सिस्टम रहा मौन, सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

SMS Hospital fire accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.