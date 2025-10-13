Jaipur SMS Hospital: डेढ़ साल में 16 बार लगी आग, हर बार सिस्टम रहा मौन, सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

एसएमएस अस्पताल में सुरक्षा को लेकर लापरवाही की पोल खुल गई है। ट्रोमा सेंटर हादसे की जांच में सामने आया कि बीते डेढ़ साल में मुख्य भवन से ट्रोमा तक 16 बार आग लगी। हर बार रिपोर्ट बनी पर कार्रवाई नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील सामग्री और लापरवाही से खतरा बढ़ा है। less than 1 minute read