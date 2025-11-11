Rajasthan: डंपर ने फिर बरपाया कहर, नाश्ता लेने गए युवक को कुचला, मौके पर हो गई दर्दनाक मौत

फोटो पत्रिका
अजमेर। अजमेर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। शहर के पीआर मार्ग पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपाया। नगर निगम के डंपर ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जेएलएन अस्पताल भिजवाया।
मृतक की पहचान अजय नगर निवासी दीपक चंदवानी के रूप में हुई। बड़े भाई सुरेश चांदवानी ने बताया कि दीपक सुबह 9:30 बजे घर से निकलकर पीआर मार्ग स्थित एक दुकान से नाश्ता लेने आया था। नाश्ता लेने के बाद वह स्टेशन रोड स्थित अपनी दुकान लौट रहा था। इस दौरान नगर निगम के डंपर ने टक्कर मारते हुए दीपक को कुचल दिया। हादसे में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना गांधी भवन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तेज रफ्तार में आ रहा डंपर बाइक को पीछे से टक्कर मार देता है। इससे युवक का बैलेंस बिगड़ने वह डंपर की तरफ सड़क पर गिर गया और डंपर के टायर युवक के ऊपर से गुजर गए। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान में जुटी है।
