Rajasthan: डंपर ने फिर बरपाया कहर, नाश्ता लेने गए युवक को कुचला, मौके पर हो गई दर्दनाक मौत

घटना गांधी भवन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तेज रफ्तार में आ रहा डंपर बाइक को पीछे से टक्कर मार देता है। इससे युवक का बैलेंस बिगड़ने वह डंपर की तरफ सड़क पर गिर गया और डंपर के टायर युवक के ऊपर से गुजर गए। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान में जुटी है।