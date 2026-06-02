Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी, अंधड़ और बारिश का असर जारी, 19 जिलों में येलो अलर्ट, तापमान पांच डिग्री तक गिरा

मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। अलर्ट वाले जिलों में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान मौसम प्रणाली का प्रभाव आगामी 5 जून तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहीं तेज हवाएं, कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।