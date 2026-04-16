Kota: सुसाइड नोट के साथ संदिग्ध अवस्था में मिला AEN का शव, बूंदी में थे पदस्थ, पत्नी जयपुर में फर्स्ट ग्रेड टीचर

जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति पर कोई आरोप या आत्महत्या के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया हुआ है। ऐसे में मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया । जिसके बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मृतक गोपाल कृष्ण की एक बेटी भी है । वहीं पत्नी जयपुर में फर्स्ट ग्रेड टीचर है । फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है ।