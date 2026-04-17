Exam Fraud: कोटा में फर्जी सेंटर बनाकर बांटे एडमिट कार्ड, पर्चियां देकर चल रहा था नकल का ‘खेल’; पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी आरोपी

विशेष टीम ने जयपुर, करौली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार निगरानी और सूचना तंत्र सक्रिय रखा। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रिठोली गांव में घेराबंदी कर खेत में छिपे गब्बर सिंह मीणा को पकड़ लिया। वहीं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बृजवासी मीणा को बारां जिले के भंवरगढ़ चौराहे से डिटेन किया गया। इस कार्रवाई में विशेष टीम के कांस्टेबल तंवर सिंह और साइबर सेल के कांस्टेबल सुनील चंदेल की अहम भूमिका रही।