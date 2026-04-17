Kota Crime: पीहर जा रही पत्नी पर चाकू से हमला, 14 साल पहले हुई थी शादी, 13 साल की बेटी का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस के अनुसार घायल दंपती की पहचान रीना (32) और उसके पति रोशन (35) के रूप में हुई है । दोनों सूर्य नगर डकनिया स्टेशन के पास के निवासी हैं । रीना के भाई विनोद ने बताया कि उसकी बहन की शादी करीब 14 साल पहले रोशन से हुई थी । दंपती की एक 13 साल की बेटी भी है, जो इस घटना के बाद से बुरी तरह सहमी हुई है और रो-रोकर उसका बुरा हाल है ।