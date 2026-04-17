Nari Shakti Vandan Act: देश की पहली महिला जिला प्रमुख से 2.5 घंटे की अध्यक्ष तक, कोटा में ‘नारी शक्ति’ के वो रिकॉर्ड जो आज भी हैं मिसाल

कोटा जिले में शहरी निकायों में मुखिया की भूमिका में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही, इसको लेकर पत्रिका ने पड़ताल की तो उजली तस्वीर सामने आई। कोटा नगर निगम के गठन से अब तक तीन महिलाओं ने मेयर की कुर्सी संभाली है। जिले की नगर पालिकाओं मे भी कई महिलाएं अध्यक्ष रही हैं। कोटा में जब दो निगम बने तब भी एक उत्तर निगम में नारी शक्ति ने मेयर की कुर्सी संभाली। वहीं देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद कोटा की नगेन्द्र बाला वर्ष 1960 में कोटा की पहली जिला प्रमुख बनी थीं। वे देश में ज़िला प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला थीं। दो वर्ष तक जिला प्रमुख रहने के बाद नगेन्द्र बाला 1962 से 1967 तक छबडा-शाहाबाद और 1972 से 1977 तक दीगोद से विधायक रहीं।