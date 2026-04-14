राजस्थान से MP को सीधा जोड़ेगी 276 KM की रेलवे लाइन, 5 जिलों के 27 स्टेशन होंगे कनेक्ट, बचेंगे 3 घंटे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार 276 किमी लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 3,035 करोड़ रुपए है। रामगंज मंडी से ब्यावरा तक 165 किमी का हिस्सा कोटा मंडल के अधीन है, जबकि 111 किमी भोपाल मंडल में आता है। अब तक कुल 187 किमी कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें 145 किमी रामगंज मंडी से राजगढ़ तक का कार्य कोटा मंडल ने पूर्ण किया है। शेष 89 किमी - कुरावर-श्यामपुर, सोनकच्छ-नरसिंहगढ़ और ब्यावरा-सोनकच्छ खंडों का निर्माण 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।