Rajasthan Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 48 घंटे के लिए 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी

IMD Alert: राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य का सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान दौसा जिले में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई है। साथ ही अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिले में 17-18 अप्रेल को उष्ण लहर की संभावना भी जताई है।