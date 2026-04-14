14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 48 घंटे के लिए 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी

Meteorological Department Weather Forecast: राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Apr 14, 2026

IMD heat wave alert

File Photo: Patrika

IMD Alert: राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य का सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान दौसा जिले में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई है। साथ ही अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिले में 17-18 अप्रेल को उष्ण लहर की संभावना भी जताई है।

48 घंटे लू का येलो अलर्ट

IMD ने 48 घंटे यानी 17-18 अप्रेल को 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी करते हुए बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में उष्ण लहर की चेतावनी दी है। 14-15-16 अप्रेल को किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है। किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि खुले आसमान में पक कर तैयार फसलों, कृषि मंडियों और धान मंडियों में खुले रखे हुए अनाज और जिंसों को ढककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें बचाया जा सके।

मानसून 2026 पर भी आ गई अपडेट

मौसम विभाग ने मानसून 2026 की भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि जून से सितंबर के बीच होने वाली कुल मानसूनी बारिश दीर्घकालीन औसत (एलपीए) का करीब 92 प्रतिशत यानी सामान्य से कम रहने का अनुमान है। आइएमडी ने इसके लिए अल नीनो इफेक्ट को जिम्मेदार माना है। जिसके कारण न केवल प्रचंड गर्मी पड़ेगी बल्कि बारिश भी कम होगी।

कहां-कितना रहा तापमान (डिग्री सेल्सियस में)


बाड़मेर - 41.8
जैसलमेर - 41.4
चित्तौड़गढ़ - 40
जोधपुर - 39.9
फलोदी - 39.4
डबोक - 39.2
श्रीगंगानगर - 38.7
जालौर - 38.5
कोटा - 38.3
लूणकरनसर - 38.3
पिलानी - 38.2

ये भी पढ़ें

खुशखबरी : राजस्थान के सोलर उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बिजली शुल्क वसूली पर लगाई रोक
उदयपुर
solar panels

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 48 घंटे के लिए 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान से MP को सीधा जोड़ेगी 276 KM की रेलवे लाइन, 5 जिलों के 27 स्टेशन होंगे कनेक्ट, बचेंगे 3 घंटे

Railway Project
कोटा

Good News : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, मुकुंदरा टनल अगले माह होगी शुरू, दिल्ली से वडोदरा का सफर होगा आसान

Rajasthan Kota Mukundra Tunnel to be operational next month Delhi to Vadodara Traveling easy
कोटा

KDA Action: कोटा में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई, 21 हेक्टेयर भूमि पर चला बुलडोजर, कब्जाधारियों को दी चेतावनी, मचा हड़कंप

Illegal Encroachments
कोटा

Kota News: 500 और 200 के चार नकली नोट बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार, ऐसे हुआ खुलासा

कोटा

Ambedkar Jayanti 2026: अंबेडकर जयंती पर मिलेगी बड़ी सौगात, 30 करोड़ की लागत से KDA करेगा हाईटेक संविधान पार्क का निर्माण

Ambedkar Jayanti 2026
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.