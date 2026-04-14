खुशखबरी : राजस्थान के सोलर उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बिजली शुल्क वसूली पर लगाई रोक

कोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा घोषित सौर नीति का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ऐसे में उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूलना नीति के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। इस निर्णय से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि उन उद्योगों को भी फायदा होगा जिन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश किया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।