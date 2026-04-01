Jaipur Traffic : जयपुर शहर के यातायात के लिए तैयार हुआ खास प्लान, टोंक रोड बनेगा मॉडल कॉरिडोर

ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को 20 मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें मिलेंगी, ताकी वे भीड़भाड़ वाली जगहों पर तुरंत पहुंच सके। यातायात प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा। इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। जाम की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा। पुलिसकर्मियों के काम करने के तरीके और उनकी वर्दी में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि उनकी पहचान और काम की क्वालिटी बेहतर हो सके। इससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही एवं नियंत्रण में सुधार सुनिश्चित हो पाएगा।