Good News : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, मुकुंदरा टनल अगले माह होगी शुरू, दिल्ली से वडोदरा का सफर होगा आसान

टनल का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, खुदाई के दौरान कच्ची चट्टानों और नाले के आने से कार्य में देरी हुई। अब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सड़क निर्माण पूरा हो चुका है और वर्तमान में लाइटिंग, एआइ आधारित प्रदूषण डिटेक्टर सेंसर, जेट फैन, फायर सेफ्टी सिस्टम, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम सहित अन्य उपकरणों की स्थापना की जा रही है। सभी सुरक्षा मानकों की जांच और परीक्षण के बाद टनल को मई मध्य तक आमजन के लिए खोलने की तैयारी है।