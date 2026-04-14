Jaipur Ring Road : जयपुर के विकास को बड़ा झटका! अब उत्तरी रिंग रोड, दक्षिणी रिंग रोड से नहीं जुड़ेगी

Jaipur Ring Road : राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाहर प्रस्तावित उत्तरी रिंग रोड को वर्तमान में बनी हुई दक्षिणी रिंग रोड से नहीं जोड़ा जाएगा। उत्तरी रिंग रोड करीब 101 किलोमीटर की होगी और फाइनल अलाइनमेंट बनाए जाने के बाद इसे केन्द्रीय केबिनेट कमेटी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार उत्तरी रिंग रोड को यदि दक्षिणी रिंग रोड से जोड़ा जाता है तो मुआवजा की राशि इतनी अधिक हो जाएगी कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं बैठेगी।