Cow Shelter: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, हर पंचायत में बनेगा “गौ माता आश्रय स्थल”

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार से भी जुड़ा है। आश्रय स्थलों पर किए जाने वाले जल संरक्षण कार्यों से भूजल स्तर में सुधार आएगा और स्थानीय स्तर पर हरित आवरण बढ़ेगा। साथ ही, कंपोस्ट खाद के उत्पादन से किसानों को जैविक खेती के लिए सस्ता और गुणवत्तापूर्ण विकल्प उपलब्ध होगा, जिससे कृषि लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि संभव होगी।

चारागाह विकास को गति देने के लिए राज्य में बीज बैंक की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में 150 बीज बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जिन्हें बढ़ाकर 300 करने का लक्ष्य रखा गया है। इन बीज बैंकों के माध्यम से देशी घास, चारा और वृक्षों के बीजों का संरक्षण एवं भंडारण किया जाएगा। इससे लुप्त हो रही वनस्पतियों का संरक्षण होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।