संसद और विधानसभाओं में आधी आबादी की बढ़ेगी भागीदारी, मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण: सीएम भजनलाल

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महिलाएं और अधिक योगदान निभा सकेंगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मातृशक्ति को नई ऊर्जा मिली है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंगानुपात में सुधार हुआ है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर-घर शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन तथा जनधन योजना के माध्यम से बैंक खाते खोलने जैसे कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि अब 33 प्रतिशत आरक्षण के जरिए महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।